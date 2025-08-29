Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ταραχές στην Ινδονησία: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο επαγγελματία οδηγού από όχημα της αστυνομίας
«Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας εδώ να γίνουν και πάλι θύματα αυτής της εξέγερσης», δήλωσε στο Reuters, ένας 43χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αφάν Κουρνιαβάν, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός με μοτοσικλέτα, χτυπήθηκε θανάσιμα στο σημείο βίαιων συγκρούσεων κοντά στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει τον όχλο - εν μέσω διαδηλώσεων για τις αποδοχές των βουλευτών και την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης.
🇮🇩 #Indonesia: Major anti-government protests have erupted this week in Indonesia, with hundreds of students and workers marching through Jakarta demanding higher wages, lower taxes, and fairer economic conditions.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 28, 2025
What began as a largely organised labour and student-led… pic.twitter.com/glh2VM3Yxg
Μια ένωση οδηγών μοτοσικλετών δήλωσε ότι ο Κουρνιαβάν δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες.
Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο κύμα διαδηλωτών «σηκώθηκε» εκ νέου στην Ινδονησία το απόγευμα της Παρασκευής διαμαρτυρόμενο για τον θάνατο του άνδρα, προκαλώντας ταραχές στη Τζακάρτα, ενώ ταυτόχρονα πολλά σχολεία και επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους.
Indonesia’s President Prabowo Subianto has called for calm after police ran over and killed a man during anti-gov't protests.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025
Demonstrators took to the streets of Jakarta after finding out lawmakers receive benefits totalling almost 20 times the average monthly salary. pic.twitter.com/Rn9QmgKAgQ
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ορισμένες περιοχές αναπτύχθηκε στρατός.
Επαγγελματίες, οδηγοί, φοιτητές και πολίτες από άλλα κοινωνικά στρώματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και το αρχηγείο της αστυνομίας της χώρας στην Τζακάρτα για να διαμαρτυρηθούν, πετώντας πέτρες στις πύλες και φωνάζοντας: «Δολοφόνοι. Δολοφόνοι».
Protests continue across multiple cities in Indonesia, including Surabaya, Yogyakarta, Medan, and Bandung, after police ran over and killed a motorcycle taxi driver during an anti-gov't demonstration in the capital Jakarta. pic.twitter.com/Z2MwwIaSrU— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025
«Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας εδώ να γίνουν και πάλι θύματα αυτής της εξέγερσης», δήλωσε στο Reuters, ένας 43χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ζητώντας, μάλιστα, από τις Αρχές να διεξαγάγουν μία ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του οδηγού.
Ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Πέμπτης, ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας χτύπησε και σκότωσε τον Κουρνιαβάν, ο οποίος εργαζόταν για τις υπηρεσίες μεταφοράς Gojek και Grab. – ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του.
Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τη 45χρονη τη γνώρισα χθες, με άφησαν στο ξενοδοχείο με την Porsche και έφυγαν
Δούκας: Δεν θα κάνουμε πίσω - Υπουργεία: Η απόφαση του δήμου για τη Β. Όλγας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα
Επεισόδιο με εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου αποκαλύπτει η Daily Mail - Τι υποστηρίζει η επιχείρηση, δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr