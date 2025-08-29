Ταραχές στην Ινδονησία: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο επαγγελματία οδηγού από όχημα της αστυνομίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Διαδηλώσεις Θάνατος Αστυνομία

Ταραχές στην Ινδονησία: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο επαγγελματία οδηγού από όχημα της αστυνομίας

«Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας εδώ να γίνουν και πάλι θύματα αυτής της εξέγερσης», δήλωσε στο Reuters, ένας 43χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Ταραχές στην Ινδονησία: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο επαγγελματία οδηγού από όχημα της αστυνομίας
Εκατοντάδες Ινδονήσιοι διαδήλωσαν στη Τζακάρτα για τον θάνατο ενός επαγγελματία οδηγού που χτυπήθηκε θανάσιμα από όχημα της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αφάν Κουρνιαβάν, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός με μοτοσικλέτα, χτυπήθηκε θανάσιμα στο σημείο βίαιων συγκρούσεων κοντά στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει τον όχλο - εν μέσω διαδηλώσεων για τις αποδοχές των βουλευτών και την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης.



Μια ένωση οδηγών μοτοσικλετών δήλωσε ότι ο Κουρνιαβάν δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες.

Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο κύμα διαδηλωτών «σηκώθηκε» εκ νέου στην Ινδονησία το απόγευμα της Παρασκευής διαμαρτυρόμενο για τον θάνατο του άνδρα, προκαλώντας ταραχές στη Τζακάρτα, ενώ ταυτόχρονα πολλά σχολεία και επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ορισμένες περιοχές αναπτύχθηκε στρατός.

Κλείσιμο
Επαγγελματίες, οδηγοί, φοιτητές και πολίτες από άλλα κοινωνικά στρώματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και το αρχηγείο της αστυνομίας της χώρας στην Τζακάρτα για να διαμαρτυρηθούν, πετώντας πέτρες στις πύλες και φωνάζοντας: «Δολοφόνοι. Δολοφόνοι».



«Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας εδώ να γίνουν και πάλι θύματα αυτής της εξέγερσης», δήλωσε στο Reuters, ένας 43χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ζητώντας, μάλιστα, από τις Αρχές να διεξαγάγουν μία ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του οδηγού.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του και διέταξε διεξοδική έρευνα για τον θάνατο του οδηγού.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Πέμπτης, ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας χτύπησε και σκότωσε τον Κουρνιαβάν, ο οποίος εργαζόταν για τις υπηρεσίες μεταφοράς Gojek και Grab. – ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του.


Ειδήσεις σήμερα:

Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τη 45χρονη τη γνώρισα χθες, με άφησαν στο ξενοδοχείο με την Porsche και έφυγαν

Δούκας: Δεν θα κάνουμε πίσω - Υπουργεία: Η απόφαση του δήμου για τη Β. Όλγας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα

Επεισόδιο με εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου αποκαλύπτει η Daily Mail - Τι υποστηρίζει η επιχείρηση, δείτε βίντεο

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης