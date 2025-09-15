Ιταλία: Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση από τη Ρωσία, είπε ο υπουργός Άμυνας

, υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ότι «η Ιταλία δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση από μέρους της Ρωσίας ή και από άλλη χώρα, το λέω εδώ και καιρό».«Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε η χώρα μας να είναι σε θέση να αμυνθεί, αν κάποιος αλλόφρονας αποφασίσει να μας επιτεθεί. Δεν εννοώ τον Πούτιν, εννοώ οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο«Δεν είμαστε έτοιμοι, διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν επενδύσαμε στην άμυνα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αναπληρώνεις μια εικοσαετία, μέσα σε ένα ή δυο χρόνια», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.