Ιταλία: Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση από τη Ρωσία, είπε ο υπουργός Άμυνας
«Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε η χώρα μας να είναι σε θέση να αμυνθεί, αν κάποιος αλλόφρονας αποφασίσει να μας επιτεθεί» είπε ο Γκουίντο Κροζέτο
Ο Γκουίντο Κροζέτο, υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, δήλωσε σήμερα ότι «η Ιταλία δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση από μέρους της Ρωσίας ή και από άλλη χώρα, το λέω εδώ και καιρό».
«Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε η χώρα μας να είναι σε θέση να αμυνθεί, αν κάποιος αλλόφρονας αποφασίσει να μας επιτεθεί. Δεν εννοώ τον Πούτιν, εννοώ οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο Κροζέτο.
«Δεν είμαστε έτοιμοι, διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν επενδύσαμε στην άμυνα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αναπληρώνεις μια εικοσαετία, μέσα σε ένα ή δυο χρόνια», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.
