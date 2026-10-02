«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας

«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Είστε έτοιμοι να γίνετε αστροναύτες για μια συναρπαστική αποστολή στο διάστημα; Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μπορεί να σάς προσφέρει αυτή τη μοναδική εμπειρία, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, μέσα από τη σειρά 20λεπτων προβολών με τίτλο «Από τη γη στη σελήνη» που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Οκτωβρίου.
«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Όσοι είστε από 8 ετών και πάνω θα έχετε να φορέσετε VR κάσκες, να εξερευνήσετε το σεληνιακό τοπίο, να συλλέξετε πληροφορίες για το διάστημα, να λύσετε γρίφους, να ανακαλύψετε τα θαύματα του ηλιακού συστήματος, να αγγίξετε μετεωρίτες, να μάθετε για τη διατροφή των αστροναυτών αλλά και πώς είναι η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή σας, όμως, δεν σταματά εκεί…
«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Αφού κατακτήσετε τη Σελήνη, μπορείτε να φορέσετε αντίγραφα της ειδικής στολής των αστροναυτών και να «μεταμορφωθείτε» σε έναν εξερευνητή του διαστήματος. Όταν επιστρέψετε στη Γη, θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή διαστημική έκπληξη.

Ημέρες και ώρες προβολών:
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 & 17:00–20:00
Κλείσιμο
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ

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