Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
«Από τη γη στη σελήνη»: Γίνε αστροναύτης για μια μέρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας
Είστε έτοιμοι να γίνετε αστροναύτες για μια συναρπαστική αποστολή στο διάστημα; Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού μπορεί να σάς προσφέρει αυτή τη μοναδική εμπειρία, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, μέσα από τη σειρά 20λεπτων προβολών με τίτλο «Από τη γη στη σελήνη» που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Οκτωβρίου.
Όσοι είστε από 8 ετών και πάνω θα έχετε να φορέσετε VR κάσκες, να εξερευνήσετε το σεληνιακό τοπίο, να συλλέξετε πληροφορίες για το διάστημα, να λύσετε γρίφους, να ανακαλύψετε τα θαύματα του ηλιακού συστήματος, να αγγίξετε μετεωρίτες, να μάθετε για τη διατροφή των αστροναυτών αλλά και πώς είναι η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή σας, όμως, δεν σταματά εκεί…
Αφού κατακτήσετε τη Σελήνη, μπορείτε να φορέσετε αντίγραφα της ειδικής στολής των αστροναυτών και να «μεταμορφωθείτε» σε έναν εξερευνητή του διαστήματος. Όταν επιστρέψετε στη Γη, θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή διαστημική έκπληξη.
Ημέρες και ώρες προβολών:
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 & 17:00–20:00
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ
Όσοι είστε από 8 ετών και πάνω θα έχετε να φορέσετε VR κάσκες, να εξερευνήσετε το σεληνιακό τοπίο, να συλλέξετε πληροφορίες για το διάστημα, να λύσετε γρίφους, να ανακαλύψετε τα θαύματα του ηλιακού συστήματος, να αγγίξετε μετεωρίτες, να μάθετε για τη διατροφή των αστροναυτών αλλά και πώς είναι η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή σας, όμως, δεν σταματά εκεί…
Αφού κατακτήσετε τη Σελήνη, μπορείτε να φορέσετε αντίγραφα της ειδικής στολής των αστροναυτών και να «μεταμορφωθείτε» σε έναν εξερευνητή του διαστήματος. Όταν επιστρέψετε στη Γη, θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή διαστημική έκπληξη.
Ημέρες και ώρες προβολών:
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 & 17:00–20:00
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα