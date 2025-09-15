Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Σουηδία: Αυξάνουμε τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 2,87 δισ. δολάρια είπε ο Ουλφ Κρίστερσον
Πλέον, οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν στο 2,8% του ΑΕΠ της Σουηδίας - Οι σουηδικές αρχές εκτιμούν ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 3,1% το 2028
Στην αύξηση του αμυντικού της προϋπολογισμού κατά 26,6 δισεκατομμύρια κορώνες (2,87 δισεκατομμύρια δολάρια) για το 2026 προχωρά η Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια της στρατηγικής ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, φτάνοντας το 2,8% του ΑΕΠ.
Ο Κρίστερσον χαρακτήρισε την αύξηση αυτή ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην ενίσχυση της σουηδικής άμυνας, επισημαίνοντας τη σημασία της για την ασφάλεια της χώρας.
«Έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό άμυνας κατά 100 δισεκατομμύρια κορώνες από το 2022. Είναι μια αύξηση χωρίς προηγούμενο, εκτός και αν πάμε πίσω στις χειρότερες μέρες του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στρατηγικής προετοιμασίας της Σουηδίας ενόψει των εξελίξεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.
Η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, προγραμματίζει να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στις 22 Σεπτεμβρίου. Η αύξηση αυτή αγγίζει το 18% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2025, και αναμένεται να ανεβάσει τις δαπάνες για την άμυνα στο 2,8% του ΑΕΠ το 2026, φτάνοντας πιο κοντά στο νέο στόχο του ΝΑΤΟ για το 3,5% του ΑΕΠ για τις βασικές δαπάνες άμυνας. Οι σουηδικές αρχές εκτιμούν ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 3,1% το 2028.
Το επιπλέον χρηματικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση νέου υλικού για την αεράμυνα, ενώ θα επενδυθεί για πολεμικά πλοία και τακτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην αύξηση των μισθών για τους αξιωματικούς και τους στρατεύσιμους, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.
