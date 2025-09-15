Σουηδία: Αυξάνουμε τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 2,87 δισ. δολάρια είπε ο Ουλφ Κρίστερσον
ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία Αμυντικές δαπάνες Ουλφ Κρίστερσον

Σουηδία: Αυξάνουμε τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 2,87 δισ. δολάρια είπε ο Ουλφ Κρίστερσον

Πλέον, οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν  στο 2,8% του ΑΕΠ της Σουηδίας - Οι σουηδικές αρχές εκτιμούν ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 3,1% το 2028

Σουηδία: Αυξάνουμε τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 2,87 δισ. δολάρια είπε ο Ουλφ Κρίστερσον
Στην αύξηση του αμυντικού της προϋπολογισμού κατά 26,6 δισεκατομμύρια κορώνες (2,87 δισεκατομμύρια δολάρια) για το 2026 προχωρά η Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια της στρατηγικής ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, φτάνοντας το 2,8% του ΑΕΠ.

Ο Κρίστερσον χαρακτήρισε την αύξηση αυτή ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην ενίσχυση της σουηδικής άμυνας, επισημαίνοντας τη σημασία της για την ασφάλεια της χώρας.

«Έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό άμυνας κατά 100 δισεκατομμύρια κορώνες από το 2022. Είναι μια αύξηση χωρίς προηγούμενο, εκτός και αν πάμε πίσω στις χειρότερες μέρες του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στρατηγικής προετοιμασίας της Σουηδίας ενόψει των εξελίξεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

Η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, προγραμματίζει να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στις 22 Σεπτεμβρίου. Η αύξηση αυτή αγγίζει το 18% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2025, και αναμένεται να ανεβάσει τις δαπάνες για την άμυνα στο 2,8% του ΑΕΠ το 2026, φτάνοντας πιο κοντά στο νέο στόχο του ΝΑΤΟ για το 3,5% του ΑΕΠ για τις βασικές δαπάνες άμυνας. Οι σουηδικές αρχές εκτιμούν ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 3,1% το 2028.

Το επιπλέον χρηματικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση νέου υλικού για την αεράμυνα, ενώ θα επενδυθεί για πολεμικά πλοία και τακτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην αύξηση των μισθών για τους αξιωματικούς και τους στρατεύσιμους, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης