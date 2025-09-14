Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών
Οι Αρχές κάνουν λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή διένεξη
Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν στο Σικάγο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες το Σάββατο (13/9) εντοπίστηκαν τρεις σοροί, μιας γυναίκας και δύο μικρών παιδιών.
Λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι, η αστυνομία ανέσυρε από τα νερά στη South Hayes Drive τη σορό μιας 31χρονης γυναίκας και ενός 6χρονου αγοριού. Οι διασώστες διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατό τους. Νωρίτερα, γύρω στις 11:30 το πρωί, σε άλλη τοποθεσία της λίμνης, εντοπίστηκε το σώμα ενός βρέφους – ενός κοριτσιού.
Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τρεις ανακαλύψεις φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή διένεξη. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν μυστήριο, ενώ η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.
