Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Λίμνη Μίσιγκαν σοροί

Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών

Οι Αρχές κάνουν λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή διένεξη

Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών
Θρίλερ στη λίμνη Μίσιγκαν στο Σικάγο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες το Σάββατο (13/9) εντοπίστηκαν τρεις σοροί, μιας γυναίκας και δύο μικρών παιδιών.

Λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι, η αστυνομία ανέσυρε από τα νερά στη South Hayes Drive τη σορό μιας 31χρονης γυναίκας και ενός 6χρονου αγοριού. Οι διασώστες διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατό τους. Νωρίτερα, γύρω στις 11:30 το πρωί, σε άλλη τοποθεσία της λίμνης, εντοπίστηκε το σώμα ενός βρέφους – ενός κοριτσιού.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τρεις ανακαλύψεις φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή διένεξη. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν μυστήριο, ενώ η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης