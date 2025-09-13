Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Γαλλία: Ο Λεκορνύ ακυρώνει το σχέδιο Μπαϊρού για περικοπή δύο αργιών
Γαλλία: Ο Λεκορνύ ακυρώνει το σχέδιο Μπαϊρού για περικοπή δύο αργιών
Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για νέες συνομιλίες σχετικά με το συνταξιοδοτικό, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα υπάρξει νέο συνέδριο για τις συντάξεις»
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ανακοίνωσε το Σάββατο (13/9) την απόφασή του να αποσύρει την πρόταση κατάργησης δύο αργιών, η οποία αποτελούσε βασικό σημείο του προϋπολογισμού για το 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του προκατόχου του και στόχο έχει την εύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησης μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους.
Ο Λεκορνύ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις την προηγούμενη Τρίτη, ξεκίνησε άμεσα συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους για να ξεπεράσει το αδιέξοδο στον προϋπολογισμό. Σε συνέντευξή του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών. Εστιάζω στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για να βρούμε άλλες λύσεις χρηματοδότησης».
Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για νέες συνομιλίες σχετικά με το συνταξιοδοτικό, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα υπάρξει νέο συνέδριο για τις συντάξεις». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια «σύγχρονη και ειλικρινής κοινοβουλευτική συζήτηση» με τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και το Κομμουνιστικό Κόμμα, προσδιορίζοντας τη ριζική ανάγκη για μια ενιαία αριστερά που να απομακρυνθεί από την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Μελανσόν, η οποία επιλέγει το χάος.
Επιπλέον, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει «μεγάλες διαβουλεύσεις» από την επόμενη εβδομάδα για μια «μεγάλη πράξη αποκέντρωσης και ελευθερίας τοπικής διακυβέρνησης». «Πρέπει να ορίσουμε τι περιμένουμε από το κράτος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αυξανόμενες ανάγκες στο πεδίο του εθνικού συμφέροντος» δήλωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες αλλαγές έπρεπε να είχαν ξεκινήσει μετά την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων.
Ο Λεκορνύ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις την προηγούμενη Τρίτη, ξεκίνησε άμεσα συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους για να ξεπεράσει το αδιέξοδο στον προϋπολογισμό. Σε συνέντευξή του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών. Εστιάζω στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για να βρούμε άλλες λύσεις χρηματοδότησης».
Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για νέες συνομιλίες σχετικά με το συνταξιοδοτικό, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα υπάρξει νέο συνέδριο για τις συντάξεις». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια «σύγχρονη και ειλικρινής κοινοβουλευτική συζήτηση» με τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και το Κομμουνιστικό Κόμμα, προσδιορίζοντας τη ριζική ανάγκη για μια ενιαία αριστερά που να απομακρυνθεί από την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Μελανσόν, η οποία επιλέγει το χάος.
Επιπλέον, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει «μεγάλες διαβουλεύσεις» από την επόμενη εβδομάδα για μια «μεγάλη πράξη αποκέντρωσης και ελευθερίας τοπικής διακυβέρνησης». «Πρέπει να ορίσουμε τι περιμένουμε από το κράτος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αυξανόμενες ανάγκες στο πεδίο του εθνικού συμφέροντος» δήλωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες αλλαγές έπρεπε να είχαν ξεκινήσει μετά την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων.
Ειδήσεις σήμερα
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα