Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη από διαρροή αερίου - 25 τραυματίες, δείτε βίντεο

Σε σοβαρή κατάσταση τρεις από τους τραυματίες

Μια ισχυρή έκρηξη από διαρροή αερίου σημειώθηκε το Σάββατο (13/9) σε μπαρ στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άτομα, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η έκρηξη συνέβη στην οδό Manuel Maroto και επηρέασε τόσο το κτίριο κατοικιών πάνω από το κατάστημα όσο και το μπαρ "Mis Tesoros" που βρίσκεται δίπλα του. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν την απομάκρυνση συντριμμιών και την έρευνα στο σημείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Explosión bar calle Manuel Maroto


