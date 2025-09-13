Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη από διαρροή αερίου - 25 τραυματίες, δείτε βίντεο
Σε σοβαρή κατάσταση τρεις από τους τραυματίες
Μια ισχυρή έκρηξη από διαρροή αερίου σημειώθηκε το Σάββατο (13/9) σε μπαρ στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άτομα, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η έκρηξη συνέβη στην οδό Manuel Maroto και επηρέασε τόσο το κτίριο κατοικιών πάνω από το κατάστημα όσο και το μπαρ "Mis Tesoros" που βρίσκεται δίπλα του. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν την απομάκρυνση συντριμμιών και την έρευνα στο σημείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
