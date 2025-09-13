Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συζήτησαν για κυρώσεις κατά κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
G7 Πόλεμος στην Ουκρανία Κυρώσεις

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συζήτησαν για κυρώσεις κατά κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συζήτησαν για κυρώσεις κατά κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
18 ΣΧΟΛΙΑ
Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών των G7 συζήτησαν την Παρασκευή για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το καναδικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι υπουργοί συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων περισσότερες κυρώσεις και εμπορικά μέτα, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες

Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους

Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς

18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης