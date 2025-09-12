Σύλληψη Τάιλερ Ρόμπινσον: «Παραδώσου» του είπε ο πατέρας του - Καλύτερα ν' αυτοκτονήσω, απάντησε ο δολοφόνος του Κερκ - Ποιος είναι ο φίλος της οικογένειας, που κάλεσε τις Αρχές

Σε μια ύστατη προσπάθεια να του αλλάξει γνώμη, ο πατέρας του επικοινώνησε με έναν πάστορα, ο οποίος είναι κοντά στην οικογένεια - Αφού εξάντλησαν τις προσπάθειές τους, ο τελευταίος επικοινώνησε με τις Αρχές