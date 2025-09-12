CNN: Ο συλληφθείς ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ

Κλείσιμο

Τη αποκάλυψη τουγια την κράτη του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του, επιβεβαίωσαν και τέσσερις διαφορετικές πηγές στοΣυγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως ηκαι η), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεταικαι να είναι κάτοικοςΚαι τοαπό την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι, από τη, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδαδήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως συνελήφθη στοτης Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπουνοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.