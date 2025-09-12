CNN: Ο συλληφθείς ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ
Ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψή του  - Πρόκειται για τον Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών από τη Γιούτα

Τη αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για την κράτη του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσαν και τέσσερις διαφορετικές πηγές στο CNN

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.

Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως η New York Post και η Daily Mail), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον και να είναι κάτοικος Γιούτα. Μάλιστα, στα social media έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες με βίντεο, που φέρεται να τον απεικονίζουν.

 

Κλείσιμο


Και το NBC από την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι 22 ετών, από τη Γιούτα, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως  συνελήφθη στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.


