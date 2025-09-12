ΟΗΕ: «Πράσινο φως» στη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό από τη Γενική Συνέλευση
ΟΗΕ: «Πράσινο φως» στη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό από τη Γενική Συνέλευση

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η επτασέλιδη δήλωση

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η δήλωση που μιλά για «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Η απόφαση εγκρίθηκε με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 12 αποχές, λίγο διάστημα πριν τη συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η δήλωση επτά σελίδων προέκυψε μετά τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο, με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.


