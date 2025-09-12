Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
ΟΗΕ: «Πράσινο φως» στη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό από τη Γενική Συνέλευση
Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η επτασέλιδη δήλωση
Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η δήλωση που μιλά για «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.
Η απόφαση εγκρίθηκε με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 12 αποχές, λίγο διάστημα πριν τη συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.
Η δήλωση επτά σελίδων προέκυψε μετά τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο, με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.
