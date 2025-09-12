Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις
Ο Τραμπ είχε απειλήσει και το Σικάγο με στρατιωτική επέμβαση - «Θα καταλάβουν γιατί αποκαλούμε το Πεντάγωνο υπουργείο πολέμου»
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.
«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (...). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.
Σημειώνεται ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σικάγο με στρατιωτική επέμβαση, επικαλούμενος τη νέα ονομασία του Πενταγώνου, που πλέον αποκαλείται «υπουργείο Πολέμου».
«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, ο οποίος απειλή εδώ και πολλές ημέρες να στείλει ομοσπονδιακούς στρατιώτες για να «επιτεθούν στην εγκληματικότητα».
Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνει τον Τραμπ με στρατιωτική στολή, με φόντο πυρκαγιές και ένα ελικόπτερο να πετά στον πορτοκαλί ουρανό του Σικάγο -ενώ η λεζάντα γράφει «Σικαποκάλυψη Τώρα». Πρόκειται για άμεση αναφορά στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, με παραποιημένη την πασίγνωστη ατάκα του Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».
Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, όπου βρίσκεται το Σικάγο, δεν βρήκε αστεία την ανάρτηση. «Δεν πρόκειται για πλάκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Το Ιλινόι δεν θα εκφοβιστεί από έναν δυνητικό δικτάτορα» ανέφερε σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός Τζ.Μπ. Πρίτζκερ.
Πριν από αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να στείλει τον στρατό και στη Νέα Ορλεάνη.
Θυμίζεται, ωστόσο, ότι στις αρχές του μήνα, Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε να απαγορεύσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Η εντολή εκδόθηκε από τον περιφερειακό δικαστή Τσαρλς Μπρέγιερ, με έδρα τον Σαν Φρανσίσκο και αφορά στη βόρεια περιφέρεια της Καλιφόρνια.
Ο Τραμπ διέταξε τον Ιούνιο να αναπτυχθούν 4.000 Εθνοφρουροί και 700 εν ενεργεία Πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, μετά τις διαμαρτυρίες για τις ευρείας κλίμακας επιδρομές για τη σύλληψη μεταναστών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.
«Θα καταλάβουν γιατί αποκαλούμε το Πεντάγωνο υπουργείο πολέμου»
«Μπλόκο» στην απόφαση Τραμπ για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια
Η απόφαση αυτή - όπως και οι υπόλοιπες δηλώσεις του Τραμπ περί εγκληματικότητας και περί ανάπτυξης στρατού - πυροδότησε εντάσεις στην πόλη και καταδικάστηκε από τους Δημοκρατικούς που λένε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τον στρατό για να καταπνίξει τις αντιδράσεις στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
