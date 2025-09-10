Έσβησαν την τοιχογραφία του Banksy έξω από τα Δικαστήρια του Λονδίνου - Δείτε βίντεο
Έσβησαν την τοιχογραφία του Banksy έξω από τα Δικαστήρια του Λονδίνου - Δείτε βίντεο
Το έργο, απεικόνιζε έναν δικαστή με μαύρη τήβεννο να χτυπά διαδηλωτή ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος - Η αστυνομία χαρακτήρισε το έργο «φθορά ξένης περιουσίας»
Το γκράφιτι του Banksy σε τοίχο των Royal Courts of Justice, το εμβληματικό συγκρότημα δικαστηρίων στη λεωφόρο Strand του Λονδίνου, όπου στεγάζονται το Ανώτατο Δικαστήριο και το Εφετείο της Αγγλίας, κράτησε μόλις λίγες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην κάλυψη και στην προγραμματισμένη αφαίρεσή του.
Το έργο, το οποίο εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε τοίχο του συγκροτήματος, απεικόνιζε έναν δικαστή με μαύρη τήβεννο να χτυπά διαδηλωτή ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος, με αίμα να εκτοξεύεται πάνω στο πλακάτ του.
Η τοιχογραφία προκάλεσε αίσθηση, με τις αρμόδιες Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι θα απομακρυνθεί, καθώς το κτήριο είναι διατηρητέο και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας. Μέχρι την αφαίρεσή του, το έργο φυλασσόταν από προσωπικό ασφαλείας και παρέμενε κατά διαστήματα καλυμμένο. Ο ίδιος ο Banksy ανάρτησε φωτογραφία του έργου στον λογαριασμό του στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν δικό του.
Δείτε βίντεο από την αφαίρεση του έργου:
Η αστυνομία του Λονδίνου χαρακτήρισε το έργο «φθορά ξένης περιουσίας» και ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα. Η υπηρεσία των δικαστηρίων τόνισε ότι η υποχρέωση συντήρησης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του κτηρίου καθιστά αναπόφευκτη την απομάκρυνση.
Το γκράφιτι του Banksy πριν αφαιρεθεί:
A mural by the street artist Banksy is being removed from the wall of a court building in London. The mural appeared on...Posted by BBC London on Wednesday, September 10, 2025
Η εικόνα ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως σχόλιο για τις πρόσφατες συλλήψεις εκατοντάδων διαδηλωτών που σήκωναν πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action. Η οργάνωση απαγορεύθηκε τον Ιούλιο από την κυβέρνηση ως τρομοκρατική, μετά από ζημιές που προκάλεσαν ακτιβιστές σε αεροσκάφη της RAF. Το έργο παρουσιάζεται λίγες εβδομάδες μετά τη δήλωση της ανώτατης δικαστικής αρχής στην Αγγλία και την Ουαλία, η οποία επανέλαβε τις ανησυχίες της για την ασφάλεια των δικαστών, υπογραμμίζοντας ότι έχουν υποστεί «διαρκώς αυξανόμενες και ολοένα πιο απαράδεκτες επιθέσεις με υπερβολικό χαρακτήρα».
Whoever paid this guy to 'remove' Banksy's artwork outside the Royal Court of Justice should demand their money back pic.twitter.com/P5P8ut48up— Basil the Great (@Basil_TGMD) September 10, 2025
