Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Κοινωνικής Αντιπαροχής θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να υπάρξουν ταχύτατα αποτελέσματα. Παράλληλα, λόγω και της ύπαρξης των αναγκαίων δομών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα είναι ακόμα πιο σύντομα, διαθέσιμες οι κατοικίες από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων.Ναι. Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μέρους των κοινωνικών κατοικιών που διατίθενται με μίσθωση μετά από 10 χρόνια («rent to own»). Το βασικό ποσοστό που ανήκει στο Δημόσιο (τουλάχιστον το 30%) θα παραμένει πάντα στην κυριότητά του για χρήση κοινωνικής κατοικίας.Με τον νέο νόμο αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η δημόσια περιουσία για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Οι ιδιώτες έχουν πλέον ισχυρότερο κίνητρο, καθώς αντί να τους δίνεται μόνο η εκμετάλλευση, πλέον μπορούν να αποκτήσουν ποσοστό επί των νέων κατοικιών. Έτσι, οι επενδύσεις γίνονται πιο ελκυστικές και το κίνητρο ισχυρότερο. Το κράτος κρατάει πάντα ποσοστό τουλάχιστον 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, εξασφαλίζοντας μόνιμο απόθεμα. Ταυτόχρονα, η Κοινωνική Αντιπαροχή επεκτείνεται, καθώς δεν αφορά πλέον μόνο σε ανέγερση νέων κτιρίων, αλλά και σε ανακαινίσεις ή σε επισκευές ήδη υπαρχόντων. Οι μισθώσεις ορίζονται τουλάχιστον σε 10ετείς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς από τους ενοικιαστές. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ανάδοχος μπορεί να αναλάβει και τη διαχείριση των κατοικιών, αλλά μόνο για συγκεκριμένο χρόνο, για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και συντήρησή τους.Με το νέο νόμο, οι γονείς τριών τέκνων αποκτούν ισοβιότητα, κάτι που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν τρίτεκνοι για πάντα. Παράλληλα, δημιουργείται το επίσημο Πιστοποιητικό Τριτεκνίας, το οποίο εκδίδεται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, χωρίς γραφειοκρατία. Τα παιδιά με αναπηρία από 67% και άνω, διατηρούν πλέον ισόβια την τριτεκνική τους ιδιότητα και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Σε περιπτώσεις γονέων με κακοποιητική συμπεριφορά, αυτοί αποκλείονται από τα προνόμια της τριτεκνικής ιδιότητας, χωρίς όμως να χάνουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους, καθώς η Πολιτεία διασφαλίζει την προστασία τους.Δημιουργούνται δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία. Όταν η οικογένεια ή ο φροντιστής τους δεν μπορεί προσωρινά να προσφέρει φροντίδα, το άτομο θα έχει πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική φιλοξενία: ημερήσια, ολιγοήμερη ή έως 30 ημέρες σε έκτακτες περιπτώσεις. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της αναπηρικής κοινότητας, το οποίο και ικανοποιούμε, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη και ανακούφιση στους άμεσα ωφελούμενους αλλά και στις οικογένειές τους.