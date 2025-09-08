Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Banksy «ξαναχτυπά»: Το γκράφιτι στα Δικαστήρια του Λονδίνου που προκάλεσε αντιδράσεις
Το γκράφιτι απεικονίζει έναν δικαστή με μαύρη τήβεννο να χτυπά διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με αίμα να εκτοξεύεται πάνω στο πλακάτ του
Ένα έργο του διάσημου καλλιτέχνη δρόμου Bansky εμφανίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου, στην πλευρά του κτιρίου του Βασιλικού Δικαστηρίου. Το γκράφιτι απεικονίζει έναν δικαστή με μαύρη τήβεννο να χτυπά διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με αίμα να εκτοξεύεται πάνω στο πλακάτ του.
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το έργο ήταν δικό του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του στο Instagram το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με το BBC, αν και το έργο δεν παραπέμπει σε συγκεκριμένο περιστατικό, η εμφάνισή του ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τις μαζικές συλλήψεις σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης «Palestine Action».
Η τοποθεσία που επέλεξε ο Banksy βρίσκεται στην οδό Κάρεϊ, μια συνήθως ήσυχη πλευρά πίσω από τα Δικαστήρια, η οποία τη Δευτέρα γέμισε με κόσμο που έσπευσε να φωτογραφίσει τον τοίχο. Οι Aρχές τοποθέτησαν μεγάλα πλαστικά φύλλα και μεταλλικά κιγκλιδώματα για να αποκρύψουν το γκράφιτι, ενώ στο σημείο τοποθετήθηκαν δύο φύλακες ασφαλείας. «Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό που απλώς το καλύπτουν» τόνισε πολίτης που πέρασε από το σημείο.
Απαντώντας στο έργο του Banksy, ένας εκπρόσωπος της ομάδας Defend Our Juries, η οποία οργάνωσε τη διαδήλωση του Σαββάτου, δήλωσε ότι «απεικονίζει με έντονο τρόπο τη βία που άσκησε η Yvette Cooper στους διαδηλωτές απαγορεύοντας τη δράση της Palestine Action».
