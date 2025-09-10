Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου
Η οικονομική «τρύπα» φέρεται να αφορά χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., όπως οδοιπορικά και υπηρεσιακές μετακινήσεις
Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης θα περάσουν το «κατώφλι» της ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση του μεγάλου οικονομικού ελλείμματος που αποκαλύφθηκε σε υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου τον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος είχε για χρόνια τη διαχείριση των οικονομικών της Ασφάλειας.
Η «μαύρη τρύπα» εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 750.000 ευρώ και φέρεται να αφορά χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., όπως οδοιπορικά και υπηρεσιακές μετακινήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης βρίσκονται διαχειριστές διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών που φέρεται να διέθεταν οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα αστυνομικό που είχε την ευθύνη της διαχείρισης, διευκολύνοντας τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, αλλά και άτομο με εποπτικό ρόλο.
Η ποινική έρευνα αφορά πράξεις όπως ψευδείς βεβαιώσεις και παράβαση καθήκοντος, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– τα χρήματα που έλειπαν από το ταμείο φέρεται να κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε τυχερά παιχνίδια.
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
