Πλαστοί πίνακες με κέρδη εκατομμυρίων στην Ελλάδα - Το protothema στα άδυτα των κυκλωμάτων παραχάραξης
Το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Μέδουσα» του protothema.gr καταγράφει την πραγματικότητα της παραχάραξης και του εμπορίου πλαστών έργων στην Ελλάδα μέσα από μαρτυρίες ειδικών και δημοσιογραφική έρευνα
Πώς δρουν τα κυκλώματα της παραχάραξης και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Ελλάδα; Το τρίτο επεισόδιο της «Μέδουσας», της σειράς ντοκιμαντέρ του protothema.gr με τους Μαρίνο Αλειφέρη και Γιάννη Χαραμίδη, μέσα από μαρτυρίες ειδικών και δημοσιογραφική έρευνα αναδεικνύει τους μηχανισμούς ενός «παράλληλου κόσμου» όπου η αυθεντικότητα υποκαθίσταται από το κέρδος. Πλαστά έργα κυκλοφορούν σε δημοπρασίες, ιδιωτικές συλλογές ή ακόμα και σε γκαλερί, δημιουργώντας ένα δίκτυο που θολώνει τα όρια ανάμεσα στο αληθινό και την «οφθαλμαπάτη».
Τα κυκλώματα που δεκαετίες εκμεταλλεύονται κενά και «παίζουν» με το «δόλωμα» της ευκαιρίας έχουν καταφέρει όχι μόνο να αποσπάσουν τεράστια ποσά από τα θύματά τους αλλά να δημιουργήσουν ζήτημα και στην ίδια την ουσία της τέχνης. Μέσα από τη συνεργασία τόσο των ειδικών κλιμακίων της ΕΛΑΣ όσο και ανθρώπων που ζουν από την τέχνη αλλά παράλληλα αποτελούν και τμήμα του ίδιου του πυρήνα της το 3ο επεισόδιο της «Μέδουσας» έρχεται να δώσει όλες τις γωνίες ενός γνωστού μεν αλλά ελάχιστα προβεβλημένου ζητήματος.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία τους:
Αγγελική Τσουκαλα - Υπαστυνομος Β Τμημα Προστασιας Πολιτιστικης Κληρονομιας και Αρχαιοτητων
Άγγελος (Παναγιώτου), Ζωγράφος
Εργίνα Ξυδούς, Mag. MRICS, Ιστορικός Τέχνης, Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια
Στέλιος Γκαρίπης, Δικηγόρος-Συλλέκτης
Γιάννης Καλλιγάς, Ιδιοκτήτης Skoufa Gallery
Θάνος Λούδος, Ιδρυτής & Δημοπράτης Loudos Auctions
Γιάννης Κολοκοτρώνης, Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Δυτικής Τέχνης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
Παντελής Τσάτσης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Art Thessaloniki, Ζωγράφος
