Πιερρακάκης στο protothema: Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ, στους μισθούς Ιανουαρίου θα φανούν οι αλλαγές
«Το πακέτο της ΔΕΘ είναι στοχευμένη μεταρρύθμιση για δημογραφικό και μεσαία τάξη» σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών στο Direct - «Η μείωση άμεσων φόρων φτάνει στον πολίτη»
Για τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και στοχεύει κυρίως στη μεσαία τάξη και στο δημογραφικό, μίλησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση και για πακέτο ύψους 2,5 δισ. ευρώ που αφορά όλους τους πολίτες.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση επέλεξε εξαρχής να παρουσιάσει ένα «συμπαγές μήνυμα» και μια «στοχευμένη μεταρρύθμιση», αντί για διάσπαρτα μέτρα, ώστε να μείνει ξεκάθαρο το στίγμα των παρεμβάσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση δεν λύνει εξ ολοκλήρου το ζήτημα του δημογραφικού, αναγνωρίζει όμως την έκταση του προβλήματος και επιχειρεί να αλλάξει τη φιλοσοφία του συστήματος με μέτρα που στηρίζουν τις οικογένειες και ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη.
Ο υπουργός μίλησε για πακέτο ύψους 2,5 δισ. ευρώ, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει στη μεταπολίτευση σε μία κίνηση». Όπως εξήγησε, οι αλλαγές θα φανούν στους μισθωτούς από τον Ιανουάριο, καθώς θα δουν περισσότερα χρήματα στους μισθούς τους λόγω της μικρότερης παρακράτησης. «Η φορολογία θα πέφτει στις μεσαίες κλίμακες ανά παιδί και μετά τα τέσσερα παιδιά», σημείωσε.
Σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «έχω ακούσει τα πάντα και τα αντίθετα τους» και τόνισε πως οι προτάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες. «Αλλιώς έχουμε συνταγές του χθες που χρεοκόπησαν τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.
Για το ζήτημα των τεκμηρίων, ανέφερε ότι το νέο σύστημα αφορά όλους, ενώ με την πρόοδο της ψηφιοποίησης θα περιοριστεί σημαντικά η ανάγκη ύπαρξής τους. «Είναι πιο υγιές να κάνεις κάτι για όλους με κανόνες», τόνισε.
Σχετικά με τη γενικότερη οικονομική πορεία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της, ενώ χάρη στην πολιτική σταθερότητα και στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους, σύντομα δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. «Η γενιά η δική μας πήρε τον λογαριασμό από την προηγούμενη, δεν πρέπει να τον δώσει στην επόμενη», ανέφερε.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε επίσης ότι το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις αλλά και τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της περιφέρειας. «Όλη η δουλειά είναι ένα παζλ που πρέπει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρξιακό ζήτημα», δήλωσε.
Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη σταθερότητας και εθνικής συνεννόησης σε βασικά θέματα ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές εναλλαγές, φέρνοντας ως παράδειγμα το εθνικό απολυτήριο, ενώ σημείωσε ότι «το κυβερνάν ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο από το εκλέγεσθαι».
