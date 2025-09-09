Ο Τραμπ επικαλείται τη δολοφονία της Ουκρανής στη Σάρλοτ για να στηρίξει την Εθνοφρουρά - «Πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες»

Ο Μπράουν έχει μακρύ ποινικό μητρώο και έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για. Πιο πρόσφατα είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο επειδή είχε καλέσει τονζητώντας από τις αρχές να ερευνήσουν μια συσκευή που κάποιος είχε τοποθετήσει μέσα του προκειμένου να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστήριο και αργότερα του ζητήθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.Στο μεταξύ οκαι οι σύμμαχοί του προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τον φόνο αυτόν προκειμένου να επεκτείνουν τα σχέδια πάταξης της εγκληματικότητας, τα οποία ο Ρεπουμπλικάνος έχει θέσει σε εφαρμογή στην Ουάσινγκτον, και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Σικάγο.Ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί τόσο στην περιοχή της Ουάσινγκτον όσο και στο Σικάγο, αν και εκεί καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε σχέση με άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες.Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιτέθηκαν στους Δημοκρατικούς πολιτικούς της Σάρλοτ, τονίζοντας ότι ο Μπράουν θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή.Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑκατήγγειλε την Κυριακή στο Χ ότι οι αρχές της Σάρλοτ «απέτυχαν να τιμωρήσουν κατάλληλα» τον Μπράουν και για τον λόγο αυτόν απέτυχαν να προστατεύσουν την Ιρίνα Ζαρούτσκα και τους κατοίκους της Βόρειας Καρολίνας.Από την πλευρά του ο σύμβουλος του Λευκού Οίκουεπιτέθηκε στους Δημοκρατικούς σε ανάρτησή του στην οποία τασσόταν υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων για την πάταξη της εγκληματικότητας.Η δήμαρχος της Σάρλοτ, η Δημοκρατική Βι Λάιλς, δήλωσε: «Έχει σπαράξει η καρδιά μου, όπως και πολλών από εσάς. Σκέφτομαι πολύ πώς είναι πραγματικά η ασφάλεια στην πόλη μας. Παραμένω δεσμευμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους κατοίκους μας και να διασφαλίσω ότι η Σάρλοτ θα είναι ένα μέρος όπου όλοι θα νιώθουν ασφαλείς».Παράλληλα η Λάιλς χαρακτήρισε τον φόνο της Ζαρούτσκα «τραγική αποτυχία των δικαστηρίων και των δικαστών» και δεσμεύθηκε να αναπτύξει περισσότερους αστυνομικούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς.