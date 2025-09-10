«Ο ΟΗΕ πιο αναγκαίος από ποτέ» λέει η Μπέρμποκ καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της 80ης Γενικής Συνέλευσης

Η πρώην ΥΠΕΞ της Γερμανίας τόνισε κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ότι η φετινή σύνοδος «δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος», καθώς ο Οργανισμός βρίσκεται υπό πολιτική και οικονομική πίεση

