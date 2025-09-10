Δασμοί Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα εξετάσει τη νομιμότητά τους

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξετάσει τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ομε εκτελεστική εντολή τον περασμένο Απρίλιο, την ημέρα που ο ίδιος χαρακτήρισεΤο διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν παράνομοι.Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικώντο ποσό αυτό έχει προέλθει τόσο από αμερικανικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Οι δασμοί έχουν αποτελέσει σημείο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς δύο κατώτερα δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει την πολιτική παράνομη, με το αιτιολογικό ότι παρακάμπτει το Κογκρέσο. Ο πρόεδροςαντέδρασε ζητώντας την ταχεία ανατροπή των αποφάσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο.Ο γενικός εισαγγελέας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι «με τους δασμούς είμαστε ένα πλούσιο έθνος, χωρίς αυτούς είμαστε φτωχό έθνος». Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε: «Ένα χρόνο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια νεκρή χώρα, και τώρα, χάρη στα τρισεκατομμύρια που πληρώνουν χώρες που μας εκμεταλλεύτηκαν, η Αμερική είναι και πάλι ισχυρή, οικονομικά βιώσιμη και σεβαστή».Στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, γίνεται αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα, με τοννα σημειώνει ότι πρόεδροι έχουν επιβάλει δασμούς ήδη από το 1813. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν οι σημερινοί δασμοί έχουν την ίδια βάση και κυρίως εάν διαθέτουν έγκριση του Κογκρέσου.Τα ποσοστά των δασμών έχουν μεταβληθεί πολλές φορές, με τον Τραμπ να τα προσαρμόζει ανά χώρα. Οι βασικές αιτιολογίες της πολιτικής είναι δύο: η αντιμετώπιση της εισαγωγής φαιντανύλης στις ΗΠΑ και η διόρθωση τωνεμπορικών ελλειμμάτων της χώρας.Δώδεκα πολιτείες έχουν προσχωρήσει στη νομική μάχη κατά των δασμών, τονίζοντας ότι η σύνδεση της πολιτικής με την αντιμετώπιση της φαιντανύλης δεν έχει καμία νομική βάση. «Η φορολόγηση της τομάτας δεν αντιμετωπίζει τη φαιντανύλη», ανέφεραν χαρακτηριστικά στα υπομνήματά τους.

