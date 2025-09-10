Δασμοί Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα εξετάσει τη νομιμότητά τους
Στο επίκεντρο η συνταγματικότητα της δασμολογικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου – Το διακύβευμα αφορά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξετάσει τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ με εκτελεστική εντολή τον περασμένο Απρίλιο, την ημέρα που ο ίδιος χαρακτήρισε «ημέρα απελευθέρωσης». Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν παράνομοι.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, το ποσό αυτό έχει προέλθει τόσο από αμερικανικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Οι δασμοί έχουν αποτελέσει σημείο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς δύο κατώτερα δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει την πολιτική παράνομη, με το αιτιολογικό ότι παρακάμπτει το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε ζητώντας την ταχεία ανατροπή των αποφάσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο γενικός εισαγγελέας Ντ. Τζον Σάουερ, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι «με τους δασμούς είμαστε ένα πλούσιο έθνος, χωρίς αυτούς είμαστε φτωχό έθνος». Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε: «Ένα χρόνο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια νεκρή χώρα, και τώρα, χάρη στα τρισεκατομμύρια που πληρώνουν χώρες που μας εκμεταλλεύτηκαν, η Αμερική είναι και πάλι ισχυρή, οικονομικά βιώσιμη και σεβαστή».
Στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, γίνεται αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα, με τον Σάουερ να σημειώνει ότι πρόεδροι έχουν επιβάλει δασμούς ήδη από το 1813. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν οι σημερινοί δασμοί έχουν την ίδια βάση και κυρίως εάν διαθέτουν έγκριση του Κογκρέσου.
Τα ποσοστά των δασμών έχουν μεταβληθεί πολλές φορές, με τον Τραμπ να τα προσαρμόζει ανά χώρα. Οι βασικές αιτιολογίες της πολιτικής είναι δύο: η αντιμετώπιση της εισαγωγής φαιντανύλης στις ΗΠΑ και η διόρθωση των «δολοφονικών» εμπορικών ελλειμμάτων της χώρας.
Δώδεκα πολιτείες έχουν προσχωρήσει στη νομική μάχη κατά των δασμών, τονίζοντας ότι η σύνδεση της πολιτικής με την αντιμετώπιση της φαιντανύλης δεν έχει καμία νομική βάση. «Η φορολόγηση της τομάτας δεν αντιμετωπίζει τη φαιντανύλη», ανέφεραν χαρακτηριστικά στα υπομνήματά τους.
