Αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για «πάγωμα» 4 δισ. δολαρίων σε ξένη βοήθεια
Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να παγώσει 4 δισ. δολάρια από τη βοήθεια προς το εξωτερικό, αλλά δηλώνει έτοιμη να διαθέσει τα υπόλοιπα 6,5 δισ. που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επιτρέψει το «πάγωμα» δαπάνης 4 δισ. δολαρίων σε ξένη βοήθεια, η οποία είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο. Η εξέλιξη ακολουθεί την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που υποχρεώνει την κυβέρνηση να διαθέσει τα χρήματα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν προτίθεται να το πράξει.
Στο νέο υπόμνημα, ο γενικός εισαγγελέας Ντ. Τζον Σάουερ υποστήριξε ότι η υπόθεση θέτει «μια σοβαρή και επείγουσα απειλή» για την ισχύ της προεδρίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να κατανέμει τα κονδύλια που μπορεί να δαπανήσει ο πρόεδρος. Η τρέχουσα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να «παγώσει» 4 δισ. δολάρια από τη βοήθεια προς το εξωτερικό, αλλά δηλώνει έτοιμη να διαθέσει τα υπόλοιπα 6,5 δισ. που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο.
Κεντρικό ρόλο στη δικαστική αντιπαράθεση έχει ο ομοσπονδιακός δικαστής Άμιρ Αλί, ο οποίος αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δαπανήσει τα χρήματα εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει το αίτημα του Τραμπ για «πάγωμα».
