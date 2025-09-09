Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Άγρια δολοφονία 41χρονου πρωταθλητή bodybuilder στη Βραζιλία: Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου η σύντροφός του
Ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, το πρόσωπο, την κοιλιά και την πλάτη κατά τη διάρκεια του μοιραίου καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής
Μαχαιρώματα μέχρι θανάτου από τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια καβγά στο διαμέρισμα στο οποίο ζούσαν δέχθηκε ο 41χρονος πρωταθλητής bodybuilder στη Βραζιλία, Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, το πρόσωπο, την κοιλιά και την πλάτη κατά τη διάρκεια του μοιραίου καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.
Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν καταγραφεί ίχνη αίματος σε όλους τους διαδρόμους και τις σκάλες, καθώς ο Αΐτα προσπάθησε να διαφύγει πριν καταρρεύσει νεκρός στις σκάλες του κτηρίου σε περιοχή της νότιας Βραζιλίας.
Την αστυνομία ενημέρωσαν γείτονες που άκουσαν φασαρία από τον καβγά με τους αστυνομικούς όταν έφτασαν στο κτήριο να εντοπίζουν νεκρό τον 41χρονο bodybuilder
Χτυπήματα από μαχαίρι έφερε και η 43χρονη σύντροφος του Αΐτας, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση,
Όπως έγινε γνωστό σε βάρος της 43χρονης εκκρεμούσε ένταλμα για ένοπλη ληστεία και δολοφονία και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 15 ετών.
Ο Αΐτα ήταν πρώην υποψήφιος για το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικής Κατάστασης και πέντε φορές πρωταθλητής bodybuilding της πολιτείας της Βραζιλίας όπου ζούσε, ενώ εργαζόταν και ως προσωπικός γυμναστής δημοσιεύοντας υλικό από τις προπονήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
😥Champion Brazilian bodybuilder Valter de Vargas Aita was fatally stabbed in his apartment. His 43-year-old girlfriend was seriously injured and is in police custody. According to a statement from the Civil Police of Chapecó, the confrontation began inside the unit of Valter de… pic.twitter.com/U64bz8lACc— Sumner (@renmusb1) September 8, 2025
