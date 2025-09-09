Άγρια δολοφονία 41χρονου πρωταθλητή bodybuilder στη Βραζιλία: Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου η σύντροφός του
Ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, το πρόσωπο, την κοιλιά και την πλάτη κατά τη διάρκεια του μοιραίου καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής

Βασίλης Παπανικολάου
Μαχαιρώματα μέχρι θανάτου από τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια καβγά στο διαμέρισμα στο οποίο ζούσαν δέχθηκε ο 41χρονος πρωταθλητής bodybuilder στη Βραζιλία, Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, το πρόσωπο, την κοιλιά και την πλάτη κατά τη διάρκεια του μοιραίου καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν καταγραφεί ίχνη αίματος σε όλους τους διαδρόμους και τις σκάλες, καθώς ο Αΐτα προσπάθησε να διαφύγει πριν καταρρεύσει νεκρός στις σκάλες του κτηρίου σε περιοχή της νότιας Βραζιλίας.



Την αστυνομία ενημέρωσαν γείτονες που άκουσαν φασαρία από τον καβγά με τους αστυνομικούς όταν έφτασαν στο κτήριο να εντοπίζουν νεκρό τον 41χρονο bodybuilder

Χτυπήματα από μαχαίρι έφερε και η 43χρονη σύντροφος του Αΐτας, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση,

Όπως έγινε γνωστό σε βάρος της 43χρονης εκκρεμούσε ένταλμα για ένοπλη ληστεία και δολοφονία και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Ο Αΐτα ήταν πρώην υποψήφιος για το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικής Κατάστασης και πέντε φορές πρωταθλητής bodybuilding της πολιτείας της Βραζιλίας όπου ζούσε, ενώ εργαζόταν και ως προσωπικός γυμναστής δημοσιεύοντας υλικό από τις προπονήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

