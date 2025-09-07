Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί - Θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 12:00

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο