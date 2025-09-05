Ζελένσκι: Χιλιάδες ξένα στρατεύματα ενδέχεται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Την Πέμπτη ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον πόλεμο – Αντιδρά ο Πούτιν που προειδοποίησε ότι κάθε δυτική δύναμη στην Ουκρανία αποτελεί «θετικό στόχο» για τη Ρωσία