Ζελένσκι: Χιλιάδες ξένα στρατεύματα ενδέχεται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Την Πέμπτη ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον πόλεμο – Αντιδρά ο Πούτιν που προειδοποίησε ότι κάθε δυτική δύναμη στην Ουκρανία αποτελεί «θετικό στόχο» για τη Ρωσία
Η Ουκρανία αναμένει ότι θα αναπτυχθούν χιλιάδες ξένα στρατεύματα, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, μετά τη λήξη του πολέμου, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα μετά τη σύνοδο των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου για το ζήτημα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απειλές από τη ρωσική πλευρά.
«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Ναι, σίγουρα θα είναι χιλιάδες, και όχι μόνο μερικά. Και αυτό είναι ένα γεγονός» δήλωσε ο Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας.
Χθες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Mακρόν δήλωσε ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, περιλαμβάνοντας μια διεθνή στρατιωτική δύναμη σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι κάποιες από αυτές τις χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις εκτός χώρας, βοηθώντας για παράδειγμα στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων.
Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε ότι οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό.
«Αν δυνάμεις, οποιεσδήποτε, βάλουν πόδι εκεί, ιδίως τώρα την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή.
«Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως» τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.
Προειδοποιήσεις από τον Πούτιν
