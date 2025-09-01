Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Βρετανία: Ρεκόρ θερμών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι
Βρετανία: Ρεκόρ θερμών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι
Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ήταν το θερμότερο καλοκαίρι στη Βρετανία από το 1884
Το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1884, οπότε και άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, βίωσε η Βρετανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας.
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.
Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.
«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι.
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.
Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.
«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε συνηθισμένοι σε εχθρικές συμπεριφορές από τη Ρωσία»
«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε συνηθισμένοι σε εχθρικές συμπεριφορές από τη Ρωσία»
«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα