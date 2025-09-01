Βρετανία: Ρεκόρ θερμών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι
Βρετανία: Ρεκόρ θερμών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ήταν το θερμότερο καλοκαίρι στη Βρετανία από το 1884

Βρετανία: Ρεκόρ θερμών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι
Το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1884, οπότε και άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, βίωσε η Βρετανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας.


Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.


Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι.



