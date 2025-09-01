Ανάλυση Politico: Γιατί η Λεπέν σκοτώνει πολιτικά τον Μακρόν - Πώς στρώνει τον δρόμο της επιστροφής
Η ανάλυση του Politico υπογραμμίζει ότι η Μαρίν Λεπέν αξιοποιεί την πολιτική κρίση για να ενισχύσει τον Εθνικό Συναγερμό και να πιέσει για διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν
Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς πτώση εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου.
Όπως επισημαίνει το Politico σε εκτενή ανάλυση, η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει στρατηγική ευκαιρία για τη Λεπέν, η οποία, αν και έχει αποκλειστεί από κάθε εκλογική διαδικασία λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, συνεχίζει να καθορίζει τις κινήσεις του κόμματός της και να διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας ύψους 43,8 δισ. ευρώ, υπολογίζοντας ότι η Λεπέν δεν θα ρισκάρει την αποσταθεροποίηση, καθώς η ίδια δεν μπορεί να είναι υποψήφια έως ότου εκδικαστεί η έφεσή της το 2026. Όμως, μόλις ανακοινώθηκε η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι θα κινητοποιήσει τους βουλευτές της για την πτώση της κυβέρνησης, αποδίδοντας οκτώ χρόνια «μακρονισμού» στη σημερινή κρίση. «Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στους Γάλλους να επιλέξουν το μέλλον τους, εκείνο της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Η στάση αυτή κατέρριψε κάθε φημολογία περί υπόγειας συνεννόησης με τον Μπαϊρού. Ο βουλευτής του κόμματος, Λοράν Ζακομπελί, σχολίασε δηκτικά: «Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζονται ότι και οι άλλοι είναι τόσο αξιοκαταφρόνητοι όσο και οι ίδιοι. Αυτό δείχνει όμως ότι δεν κατανοούν τη Μαρίν Λεπέν, που δεν είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό».
Από την πλευρά τους, και τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν πως θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, κάνοντας σχεδόν βέβαιη την πτώση της. Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο TF1, προσπάθησε να δικαιολογήσει γιατί δεν είχε αναζητήσει πολιτικές συμμαχίες, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν «σε διακοπές». Η Λεπέν αντέτεινε πως δεν σταμάτησε να εργάζεται όλο το καλοκαίρι.
Ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να συναντηθούν με τον Μπαϊρού την Τρίτη, ωστόσο τα μηνύματα που εκπέμπει ο Εθνικός Συναγερμός δεν αφήνουν περιθώρια για συμβιβασμό. Αν η κυβέρνηση καταρρεύσει, ο Εμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με περιορισμένες επιλογές για τον διάδοχο του Μπαϊρού, με τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκρενύ να προβάλλει ως πιθανός υποψήφιος.
Η πίεση για εκλογές εντείνεται. Μια νέα δημοσκόπηση της Ifop δείχνει ότι το 63% των πολιτών τάσσεται υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, με το ποσοστό να φθάνει στο 86% στους ψηφοφόρους του Εθνικού Συναγερμού. Ωστόσο, οι ίδιες μετρήσεις προειδοποιούν ότι ενδεχόμενες εκλογές μπορεί να οδηγήσουν ξανά σε κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, σενάριο που αυξάνει τη διστακτικότητα του Μακρόν, ο οποίος ακόμη φέρει τα τραύματα της αιφνιδιαστικής προσφυγής στις κάλπες το 2024.
Παρά τον δικαστικό αποκλεισμό της, η Λεπέν εξακολουθεί να ασκεί καθοριστικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Ο Μπαρντελά, μόλις 29 ετών, ζητά πλέον ανοιχτά την παραίτηση του Μακρόν, με την απόλυτη στήριξή της. Παράλληλα, ο Εθνικός Συναγερμός εξετάζει νομικές οδούς για να αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στη Λεπέν. «Εξετάζουμε προφανώς όλες τις νομικές οδούς, ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, η Μαρίν Λεπέν να μπορέσει να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντελά στο TF1, προσθέτοντας: «Υπάρχει νομική διέξοδος, έστω στενή, και η Μαρίν Λεπέν παλεύει γι’ αυτήν».
Το Politico εκτιμά ότι η Λεπέν δεν έχει εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της και ενδέχεται να δει την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ως μια ευκαιρία να φέρει τον Εθνικό Συναγερμό πιο κοντά στην εξουσία, είτε μέσω νέων εκλογών είτε μέσω νομικών ανατροπών που θα της επιτρέψουν να επιστρέψει στις κάλπες.
