Προς κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία, «όχι» από τους Σοσιαλιστές σε ψήφο εμπιστοσύνης - Δρακόντειες περικοπές 43,8 δισ. ευρώ
Προς κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία, «όχι» από τους Σοσιαλιστές σε ψήφο εμπιστοσύνης - Δρακόντειες περικοπές 43,8 δισ. ευρώ
Η ψηφοφορία έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο» είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να διεξαχθεί ψηφοφορία για την παροχή εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, πριν από τη συζήτηση για την αντιδημοφιλή πρόταση προϋπολογισμού του.
«Τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν», δήλωσε ο Μπαϊρού σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι τη Δευτέρα, αναφέρει το Politico. «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο επειδή διατρέχουμε τον κίνδυνο υπερβολικού χρέους», δήλωσε ακόμη ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία μας».
Ο Μπαϊρού είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση των δημόσιων αργιών κατά δύο ημέρες, θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας στο 4,6% του ΑΕΠ.
Η ανακοίνωση προκάλεσε την οργή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία δεσμεύτηκαν να ανατρέψουν τον Μπαϊρού αν προχωρήσει χωρίς σημαντικές αλλαγές στα σχέδιά του για τις δαπάνες.
Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού - όπως και οι Πράσινοι. Η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ότι η ψηφοφορία θα σηματοδοτήσει το τέλος της κυβέρνησης. O βουλευτής των Σοσιαλιστών Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε και αυτός ότι δεν βλέπει πώς το κόμμα θα υποστηρίξει μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον πρωθυπουργό Μπαϊρού. Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, επειδή αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα υπάρξουν αρκετές ψήφοι για να εκδιώξουν την κυβέρνηση.
Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού θα καταρρεύσει.
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα. «Ναι, είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.
Ήδη στελέχη της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση «για να πέσει η κυβέρνηση». Δύο ημέρες μετά τη ψηφοφορία, στις 10 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη γενική απεργία στη Γαλλία.
Για την ημέρα υπάρχει προσκλητήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα. Το κάλεσμα για γενικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου συγκρίνεται με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του υψηλού κόστους ζωής.
«Τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν», δήλωσε ο Μπαϊρού σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι τη Δευτέρα, αναφέρει το Politico. «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο επειδή διατρέχουμε τον κίνδυνο υπερβολικού χρέους», δήλωσε ακόμη ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία μας».
Ο Μπαϊρού είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση των δημόσιων αργιών κατά δύο ημέρες, θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας στο 4,6% του ΑΕΠ.
Η ανακοίνωση προκάλεσε την οργή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία δεσμεύτηκαν να ανατρέψουν τον Μπαϊρού αν προχωρήσει χωρίς σημαντικές αλλαγές στα σχέδιά του για τις δαπάνες.
Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευσηΕν τω μεταξύ και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός θα ψηφήσει κατά της κυβέρνησης , έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Ο Εθνικός Συναγερμός δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση οι επιλογές της οποίας προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».
Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού - όπως και οι Πράσινοι. Η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ότι η ψηφοφορία θα σηματοδοτήσει το τέλος της κυβέρνησης. O βουλευτής των Σοσιαλιστών Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε και αυτός ότι δεν βλέπει πώς το κόμμα θα υποστηρίξει μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον πρωθυπουργό Μπαϊρού. Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, επειδή αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα υπάρξουν αρκετές ψήφοι για να εκδιώξουν την κυβέρνηση.
Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού θα καταρρεύσει.
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα. «Ναι, είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.
Ήδη στελέχη της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λικ Μελανσόν δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση «για να πέσει η κυβέρνηση». Δύο ημέρες μετά τη ψηφοφορία, στις 10 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη γενική απεργία στη Γαλλία.
Για την ημέρα υπάρχει προσκλητήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα. Το κάλεσμα για γενικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου συγκρίνεται με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του υψηλού κόστους ζωής.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα