Μπαϊρού: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός ο συμβιβασμός με την αντιπολίτευση εν όψει της 8ης Σεπτεμβρίου
Ο Γάλλος πρωθυπουργός παραδέχεται ότι οι συνομιλίες με τα κόμματα ίσως αποτύχουν να τον κρατήσουν στην εξουσία ενώ η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική κρίση ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, υιοθέτησε μαχητικό ύφος στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στήριξη ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, παραδέχτηκε όμως ότι οι συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα ενδέχεται να αποτύχουν, οδηγώντας στην ανατροπή της κυβέρνησής του.
«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δήλωσε ο Μπαϊρού σε συνέντευξή του σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα το βράδυ της Κυριακής. Η δήλωσή του ακολούθησε τις τοποθετήσεις πολλών ηγετών της αντιπολίτευσης που απέκλεισαν το ενδεχόμενο στήριξης.
Η Γαλλία έχει εισέλθει σε οξεία πολιτική κρίση μετά την απόφαση Μπαϊρού να προκηρύξει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο γύρω από τις προγραμματισμένες περικοπές δαπανών. Μια ενδεχόμενη πτώση του θα ενίσχυε την αμφιβολία για το αν μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να περιορίσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης.
Ο αρχηγός του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, και ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, επανέλαβαν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης. Ο Φορ μάλιστα χαρακτήρισε την απόφαση του κόμματός του «αμετάκλητη», λέγοντας: «Η μόνη λέξη που περιμένω να πει πλέον είναι ‘αντίο’».
Οι πολιτικές αναταράξεις έχουν ήδη επιδράσει στις αγορές, με το spread των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των γερμανικών να ξεπερνά τις 80 μονάδες βάσης – επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Ιανουάριο.
