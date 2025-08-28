Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Υεμένη – Νεκροί ο υπουργός Άμυνας και ο επιτελάρχης των Χούθι λένε οι IDF
Οι αντάρτες εξαπολύουν το τελευταίο διάστημα πολυάριθμες πυραυλικές επιθέσεις με στόχο το ισραηλινό έδαφος
Οι Χούθι της Υεμένης ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα Πέμπτη επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, τέσσερις ημέρες μετά τους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών.
«Ισραηλινή επιθετικότητα στην πρωτεύουσα Σαναά», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, Al-Massirah, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαρροές από τους IDF, τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι έχει σκοτωθεί ο υπουργός Άμυνας και ο επιτελάρχης του στρατού των Χούθι.
Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι εξαπολύουν το τελευταίο διάστημα πολυάριθμες πυραυλικές επιθέσεις με στόχο το ισραηλινό έδαφος.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, μεταξύ των οποίων το προεδρικό μέγαρο και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε απάντηση στις επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον του Ισραήλ.
Δημοσιογράφος του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 δήλωσε, επικαλούμενος ισραηλινή πηγή, ότι υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα των Χούθι έγιναν στόχος της ισραηλινής επίθεσης.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και ανώτερους διοικητές, συντονίστηκαν με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου πριν εγκρίνουν την επιχείρηση, σύμφωνα με το γραφείο του Κατζ.
«Όπως προειδοποιήσαμε τους Χούθι στο Υεμένη: Μετά την πληγή του σκότους έρχεται η πληγή των πρωτότοκων», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στις 10 πληγές της Βίβλου. Το σχόλιο φαίνεται να επιβεβαιώνει τις δηλώσεις που αποδίδονται σε ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο ότι οι επιθέσεις στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα των Χούθι.
Χθες Τετάρτη, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αφού ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.
Πριν τέσσερις ημέρες ισραηλινές επιθέσεις άφησαν 10 νεκρούς, σύμφωνα με τους αντάρτες που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης και μεγάλα τμήματα της χώρας.
Αυτή η επίθεση έλαβε χώρα έπειτα από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη, το βράδυ της Παρασκευής, κατά την οποία οι Χούθι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.
