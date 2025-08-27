Καταδικάστηκε 45χρονος που σκηνοθέτησε τον θάνατό του και εγκατέλειψε την οικογένειά του στις ΗΠΑ για να συναντήσει γυναίκα στη Γεωργία

Σημειώνεται πως ηπου του επεβλήθη ορίστηκε σε 89 ημέρες – ακριβώς όσες μέρες πέρασαν από τη στιγμή που κηρύχθηκε αγνοούμενος ωσότου η αστυνομία ήρθε σε επαφή μαζί του στο εξωτερικό.«Όλο το σχέδιό του να προσποιηθεί τον θάνατό του για να καταστρέψει την οικογένειά του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές του εγωιστικές επιθυμίες, βασιζόταν στο να πεθάνει στη λίμνη και να “πλασάρει” τον θάνατό του στον κόσμο», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Γκριν Λέικ, Τζέρις ΛαΣπίσα, πριν από την έκδοση της ποινής.