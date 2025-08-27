Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Καταδικάστηκε 45χρονος που σκηνοθέτησε τον θάνατό του και εγκατέλειψε την οικογένειά του στις ΗΠΑ για να συναντήσει γυναίκα στη Γεωργία
Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 89 ημερών, ακριβώς όσες πέρασαν από τη στιγμή που κηρύχθηκε αγνοούμενος μέχρι να βρεθεί - Πώς σκηνοθέτησε τον θάνατό του
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας άνδρας από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον θάνατό του, προκειμένου να εγκαταλείψει τη σύζυγο και τα 3 παιδιά του και να συναντήσει μία άλλη γυναίκα στη Γεωργία.
Σύμφωνα με το CNN, ο 45χρονος Ράιαν Μπόγκγουαρντ για σχεδόν 3 μήνες (89 μέρες) κατάφερε να ξεγελάσει τις Αρχές, καθώς αναφέρθηκε ως αγνοούμενος στις 12 Αυγούστου 2024.
Την προηγούμενη νύχτα είχε πει στη σύζυγό του ότι θα έκανε καγιάκ στο Γκριν Λέικ, περίπου 160 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Μιλγουόκι. Έκτοτε, κανένας δεν τον ξαναείδε και οι Αρχές νόμιζαν πως είχε πνιγεί έπειτα από 58 ημέρες αναζήτησης.
Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα έφερε στο φως ορισμένα στοιχεία - μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι είχε αποκτήσει νέο διαβατήριο τρεις μήνες πριν εξαφανιστεί – τα οποία υποδείκνυαν ότι ο Μπόγκγουαρντ είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του για να συναντήσει μια γυναίκα από το Ουζμπεκιστάν, με την οποία επικοινωνούσε.
Οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τον 45χρονο τον Νοέμβριο (3 μήνες μετά), ο οποίος βρισκόταν στη Γεωργία, και τον έπεισαν να επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Παραδόθηκε και κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της αναζήτησης του πτώματός του. Η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 22 χρόνια, τον χώρισε τέσσερις μήνες αργότερα.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δικογραφία, ο Μπόγκγουαρντ ταξίδεψε 80 χιλιόμετρα από το σπίτι
της οικογένειάς του στο Γουότερταουν μέχρι το Γκριν Λέικ στις 11 Αυγούστου 2024.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναποδογύρισε το καγιάκ του στη λίμνη, κωπηλάτησε πίσω στην ακτή με μια φουσκωτή βάρκα που είχε φέρει μαζί του – πετώντας τα έγγραφα ταυτότητάς του στο νερό κατά τη διαδρομή – και οδήγησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 112 χιλιόμετρα μέχρι το Μάντισον.
Από εκεί, πήρε λεωφορείο για το Τορόντο, πήρε αεροπλάνο για το Παρίσι και μετά σε «μια χώρα της Ασίας», πριν προσγειωθεί στην ευρωπαϊκή χώρα της Γεωργίας. Είπε στους ερευνητές ότι μια γυναίκα τον παρέλαβε και πέρασαν αρκετές ημέρες σε ένα ξενοδοχείο προτού εγκατασταθεί στη Γεωργία.
Επιπλέον, πριν τον «θάνατό» του, είχε συνάψει ασφάλεια ζωής, είχε υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση διαβατηρίου και είχε αναστρέψει τη βαζεκτομή του πριν προσποιηθεί τον θάνατό του, προκειμένου να συναντήσει τη γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο λίγους μήνες πριν.
Τελικά, ο Μπόγκγουαρντ άλλαξε την απολογία του και συμφώνησε να πληρώσει 30.000 δολάρια ως αποζημίωση στις αρχές για να καλύψει τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τον εντοπισμό του.
«Λυπάμαι βαθιά για τις πράξεις μου εκείνη τη νύχτα και για τον πόνο που προκάλεσα στην οικογένεια και τους φίλους μου», δήλωσε ο Μπόγκγουαρντ στο δικαστήριο.
Πώς σκηνοθέτησε τον θάνατό του
της οικογένειάς του στο Γουότερταουν μέχρι το Γκριν Λέικ στις 11 Αυγούστου 2024.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναποδογύρισε το καγιάκ του στη λίμνη, κωπηλάτησε πίσω στην ακτή με μια φουσκωτή βάρκα που είχε φέρει μαζί του – πετώντας τα έγγραφα ταυτότητάς του στο νερό κατά τη διαδρομή – και οδήγησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 112 χιλιόμετρα μέχρι το Μάντισον.
Από εκεί, πήρε λεωφορείο για το Τορόντο, πήρε αεροπλάνο για το Παρίσι και μετά σε «μια χώρα της Ασίας», πριν προσγειωθεί στην ευρωπαϊκή χώρα της Γεωργίας. Είπε στους ερευνητές ότι μια γυναίκα τον παρέλαβε και πέρασαν αρκετές ημέρες σε ένα ξενοδοχείο προτού εγκατασταθεί στη Γεωργία.
Επιπλέον, πριν τον «θάνατό» του, είχε συνάψει ασφάλεια ζωής, είχε υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση διαβατηρίου και είχε αναστρέψει τη βαζεκτομή του πριν προσποιηθεί τον θάνατό του, προκειμένου να συναντήσει τη γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο λίγους μήνες πριν.
Τελικά, ο Μπόγκγουαρντ άλλαξε την απολογία του και συμφώνησε να πληρώσει 30.000 δολάρια ως αποζημίωση στις αρχές για να καλύψει τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τον εντοπισμό του.
Φυλακή για όσες μέρες είχε φύγει από τις ΗΠΑ
«Λυπάμαι βαθιά για τις πράξεις μου εκείνη τη νύχτα και για τον πόνο που προκάλεσα στην οικογένεια και τους φίλους μου», δήλωσε ο Μπόγκγουαρντ στο δικαστήριο.
Σημειώνεται πως η ποινή φυλάκισης που του επεβλήθη ορίστηκε σε 89 ημέρες – ακριβώς όσες μέρες πέρασαν από τη στιγμή που κηρύχθηκε αγνοούμενος ωσότου η αστυνομία ήρθε σε επαφή μαζί του στο εξωτερικό.
«Όλο το σχέδιό του να προσποιηθεί τον θάνατό του για να καταστρέψει την οικογένειά του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές του εγωιστικές επιθυμίες, βασιζόταν στο να πεθάνει στη λίμνη και να “πλασάρει” τον θάνατό του στον κόσμο», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Γκριν Λέικ, Τζέρις ΛαΣπίσα, πριν από την έκδοση της ποινής.
