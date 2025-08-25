Παραστρατιωτικοί απήγαγαν γυναίκες και παιδιά από καταυλισμό στο Σουδάν - Στόχος βομβαρδισμού νοσοκομείο

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, κι έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτήν που ο ΟΗΕ περιγράφει ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».