Η χολέρα πλήττει το Σουδάν - Τουλάχιστον 158 θάνατοι στο Νότιο Νταρφούρ από τον Μάιο

Τουλάχιστονάνθρωποι πέθαναν εξαιτίας επιδημίας χολέρας από τα τέλη Μαΐου στην πολιτεία του, στο νοτιοδυτικό, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές υγειονομικές αρχές, καθώς η χώρα είναι ήδη αντιμέτωπη με πολυαίμακτο εμφύλιο πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια και πλέον λιμό.Η μη κυβερνητική οργάνωσηπροειδοποιούσε στα μέσα του μήνα πως το Σουδάν είναι αντιμέτωπο με «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει βιώσει εδώ και χρόνια».Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας του Νότιου Νταρφούρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του χθες Σάββατο πως διαπιστώνεται «αύξηση των κρουσμάτων χολέρας, μεκρούσματα, συμπεριλαμβανομένωνθανάτων, από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος της νόσου» στα τέλη του Μαΐου.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 42 νέα κρούσματα χολέρας και δυο θάνατοι καταγράφτηκαν μόνο προχθές Παρασκευή.Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς σε ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.Παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών από το 2021.Ο πόλεμος στο Σουδάν, που μαίνεται από τα μέσα του Απριλίου του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των, έχει γονατίσει το σύστημα υγείας, ήδη εύθραυστο προτού ξεσπάσει η σύρραξη, καθιστώντας τη θεραπεία συχνά αδύνατη.Από το καλοκαίρι του 2024 έχουν καταγραφεί περίπουχολέρας στο Σουδάν, σύμφωνα με τον. Την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί πάνω απόσύμφωνα με τηΗ κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη στο, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος, πέρα από τον πόλεμο, με έλλειψη πόσιμου νερού, στοιχειωδών υποδομών και μέτρων υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης.Πάνω από το 50% των θανάτων εξαιτίας της χολέρας στο Νταρφούρ έχουν καταγραφτεί στο Νότιο Σουδάν, τόνισε την Παρασκευή ο ΠΟΥ.Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, κι έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτήν που ο ΟΗΕ περιγράφει ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».Εξαιτίας των εχθροπραξιών, η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σχεδόν αδύνατη.