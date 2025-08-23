Σάλος στην Ινδία με τις καταγγελίες για εκατοντάδες δολοφονημένες γυναίκες σε ιερό προσκύνημα
Σάλος στην Ινδία με τις καταγγελίες για εκατοντάδες δολοφονημένες γυναίκες σε ιερό προσκύνημα
Συνελήφθη ο άνθρωπος που έκανε τις καταγγελίες
Η αστυνομία στην Ινδία συνέλαβε για ψευδορκία άνδρα που είχε αποκαλύψει στα μέσα ενημέρωσης ότι έθαψε εκατοντάδες γυναίκες -μεταξύ τους και κορίτσια- που είχαν βιαστεί και δολοφονηθεί σε ιερό προσκύνημα.
Οι καταγγελίες προκάλεσαν σάλο στο κρατίδιο και πέρα από αυτό με τις Αρχές να συστήνουν ειδική επιτροπή για να ερευνήσει το ζήτημα.
Ο άνδρας είπε ότι τον πίεσαν να θάψει τα πτώματα σε διάφορα σημεία του ιερού που βρίσκεται στην πόλη Νταρμαστάλα στο κρατίδιο Καρνάτακα.
Είχε εμφανιστεί στις αρχές Ιουλίου στις Αρχές για να μιλήσει για όσα έγιναν όταν εργαζόταν ως καθαριστής στο προσκύνημα από το 1995 ως το 2014. Αναφέρθηκε ειδικά σε πέντε περιστατικά, αλλά είπε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα, γράφει το BBC.
Το όνομα του άνδρα δεν έγινε γνωστό, ενώ εμφανίζεται δημόσια με μαύρα ρούχα, κουκούλα και μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο.
Στον ανακριτή έδωσε ένα κρανίο που είπε ότι ήταν από πτώμα που είχε θάψει αλλά ανέκτησε πρόσφατα. Οι Αρχές λένε το κρανίο δεν ήταν από τα σημείο όπου ισχυρίζεται ότι έθαψε τα πτώματα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι στις έρευνες των Αρχών μέσα και κοντά στην πόλη βρέθηκαν ένα κρανίο και πολλά τμήματα οστών, τα οποία δεν είναι γνωστό πού ανήκουν.
Κατηγόρησε αορίστως τη διοίκηση του ιερού για τα εγκλήματα, χωρίς να κατονομάσει κανέναν. Το ιερό διαχειρίζεται εδώ και πολλά χρόνια η ισχυρή οικογένεια Χεγκάντε, που απορρίπτει όλες τις κατηγορίες και δηλώνει ότι καλωσορίζει κάθε έρευνα.
Μετά το 2014 ο καθαριστής άρχισε να κρύβεται, αλλά πρόσφατα εμφανίστηκε γιατί είχε βάρος στη συνείδησή του το ότι σιωπούσε.
