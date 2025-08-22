Με όπλα στους δρόμους της Ουάσινγκτον η Εθνοφρουρά με εντολή Χέγκσεθ
Να οπλιστούν τα μέλη της Εθνοφρουράς που περιπολούν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, διέταξε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με το αμερικανικό πεντάγωνο.
Το υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα εξέλιξη ή τον λόγο για τον οποίο ήταν απαραίτητη. Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί κλιμάκωση της παρέμβασης του Τραμπ στην αστυνόμευση στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και έρχεται σε μια στιγμή που σχεδόν 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς είναι στην Ουάσινγκτον, με την άφιξη αυτή την εβδομάδα εκατοντάδων στρατιωτών από διάφορες πολιτείες, σύμφωνα με το AP. Το Πεντάγωνο και ο στρατός είχαν ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι στρατιώτες δεν θα φέρουν όπλα.
«Ο προσωρινός διοικητής της Εθνικής Φρουράς της Ουάσιγκτον διατηρεί την εξουσία να προβεί σε απαραίτητες προσαρμογές της στρατιωτικής διάταξης, σε συντονισμό με την Αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον και τους ομοσπονδιακούς εταίρους επιβολής του νόμου. Η Εθνική Φρουρά της Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της Περιφέρειας της Κολούμπια και στην εξυπηρέτηση όσων ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την Περιφέρεια», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο Fox News.
Οι στρατιώτες θα μπορούν να οπλοφορούν από τις επόμενες ημέρες, αν και δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε συλλήψεις, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Επιπλέον, θα εξακολουθούν να έχουν εντολή να προβαίνουν σε προσωρινή κράτηση ατόμων, εάν χρειαστεί, και να τους παραδίδουν στις αστυνομικές αρχές το συντομότερο δυνατόν.
Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε στρατιωτικούς και αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον λέγοντάς τους πως η επιχείρηση για την αποκατάσταση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που επικρίνεται σε υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, θα διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα».
«Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια», είπε μπροστά σε κέντρο της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τα εθνικά πάρκα, στο προάστιο Ανακόστια.
Ο Τραμπ ήταν πλαισιωμένος από μέλη των δυνάμεων της τάξης διαφόρων υπηρεσιών, της τοπικής αστυνομίας, της ομοσπονδιακής αστυνομίας, καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας των ενόπλων δυνάμεων. Διέταξε την ανάπτυξή τους για να ελεγχθεί η εγκληματικότητα, που είναι κατ’ αυτόν εκτός ελέγχου — κάτι που αντικρούεται από τις τοπικές αρχές.
Υποστήριξε ότι «ποτέ δεν είχα δεχτεί τόσα τηλεφωνήματα» κατοίκων που τον ευχαριστούν για την πρωτοβουλία του να στείλει στρατό να εγγυηθεί την ασφάλεια, προσθέτοντας πως μίλησε με ανθρώπους που δεν είχαν τολμήσει να βγουν για να πάνε σε εστιατόρια «εδώ και τέσσερα χρόνια».
«Αυτό που θα κάνουμε επίσης είναι να ανακαινίσουμε τα πάρκα μας. Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε», είπε ακόμη. «Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή», είπε ακόμη.
