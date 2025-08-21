Τζέι Ντι Βανς: Τον γιούχαραν για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον - Η ειρωνική απάντησή του στις αποδοκιμασίες
Τζέι Ντι Βανς: Τον γιούχαραν για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον - Η ειρωνική απάντησή του στις αποδοκιμασίες

Η παρουσία στρατιωτών στο κεντρικό σιδηροδρομικό της πόλης προκαλεί αντιδράσεις ανάμεσα στους κατοίκους - «Ελευθερώνουμε την Ουάσινγκτον» απάντησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στις αποδοκιμασίες

Με έντονες αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν εχθές διαδηλωτές τον Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μετέβη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσινγκτον για να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με στελέχη της εθνοφρουράς των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί εκεί, στο πλαίσιο των μέτρων «νόμου και τάξης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Union Station, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ. Μαζί μοίρασαν χάμπουργκερ σε στρατιώτες που βρίσκονταν στον σταθμό, λέγοντάς τους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά όσα κάνουν για την πατρίδα τους. Έξω από το κτίριο ωστόσο, βρίσκονταν συγκεντρωμένοι αρκετοί διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, με συνθήματα όπως «Free DC» και «Από την Ουάσινγκτον ως την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».


Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς. «Αυτός ο χώρος πρέπει να αποτελεί μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον ώστε οι οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια».



Απαντώντας στις κατηγορίες των διαδηλωτών, σημείωσε πως «είναι κάπως παράξενο που μια ομάδα κυρίως λευκών, ηλικιωμένων ανθρώπων διαμαρτύρεται ενάντια σε πολιτικές που προστατεύουν τον κόσμο, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν ζήσει ποτέ τον κίνδυνο».

Σε πιο σκληρό τόνο, ο Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές», δηλώνοντας πως η κυβέρνηση «θα αγνοήσει αυτούς τους χαζούς λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι για ύπνο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών». «Εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους πολίτες της Ουάσινγκτον», τόνισε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς αποτελεί μέρος της απόφασης του προέδρου Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το αστυνομικό σώμα της Ουάσινγκτον και να το ενισχύσει με στρατιωτικές δυνάμεις. Ο ίδιος είχε μιλήσει για «εγκληματικότητα, αιματοχυσία, αναρχία και εξαθλίωση» στην αμερικανική πρωτεύουσα, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό τριών δεκαετιών.

Συνολικά, περίπου 1.900 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον. Περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από πολιτείες με Ρεπουμπλικανική ηγεσία όπως η Λουιζιάνα και η Νότια Καρολίνα. Εκτός από το Union Station, στρατιωτική παρουσία έχει καταγραφεί και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το National Mall και οι σταθμοί του μετρό.

