Τζέι Ντι Βανς: Τον γιούχαραν για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον - Η ειρωνική απάντησή του στις αποδοκιμασίες

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς. «Αυτός ο χώρος πρέπει να αποτελεί μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον ώστε οι οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια».



