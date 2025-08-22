Ο Τραμπ επισκέφθηκε ένστολους στην Ουάσιγκτον και καυχήθηκε για τις γνώσεις του σχετικά με το... γρασίδι - Δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ανακαίνιση των εθνικών πάρκων και αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει με το γρασίδι ως ιδιοκτήτης γηπέδων γκολφ - «Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή» είπε σε αστυνομικούς
«Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή, και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια», είπε ο αρχηγός του κράτους μπροστά σε κέντρο της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τα εθνικά πάρκα, στο προάστιο Ανακόστια.
🚨BREAKING: President Trump reveals that once they are FINISHED CLEANING up Washington DC, they're going to other cities.— The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) August 21, 2025
"We're not playing games we are going to make it safe, then we're going on to other cities." pic.twitter.com/rr8nEXXAqw
Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πάντως δεν συμμετείχε σε περιπολία, όπως είχε αναγγείλει νωρίτερα πως θα έκανε.
Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αφού εκφώνησε σύντομη ομιλία και συμμετείχε για κάποια ώρα στη διανομή πίτσας και χάμπουργκερ.
President Donald J. Trump thanks the National Guard and law enforcement officers in D.C.— The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025
"You people are winners, and I just think it's such an honor to be with you. We're going to Make Washington, D.C. Great Again... "We'll always be with you." 🇺🇸 pic.twitter.com/dzAR2lpueH
Με το συνήθη υπερβολικό τόνο του, διαβεβαίωσε πως «ποτέ δεν είχα δεχτεί τόσα τηλεφωνήματα» κατοίκων που τον ευχαριστούν για την πρωτοβουλία του να στείλει στρατό να εγγυηθεί την ασφάλεια, προσθέτοντας πως μίλησε με ανθρώπους που δεν είχαν τολμήσει να βγουν για να πάνε σε εστιατόρια «εδώ και τέσσερα χρόνια».
«Αυτό που θα κάνουμε επίσης είναι να ανακαινίσουμε τα πάρκα μας. Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε», είπε ακόμη.
«Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή», είπε ακόμη, κάνοντας ακόμη μια παράδοξη παρέκβαση, όπως συνηθίζει.
.@POTUS knows a thing or two about grass:— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 21, 2025
"One of things we are going to be redoing is your parks. I'm very good at grass, because I have a lot of golf courses all over the place. I know more about grass than any human being anywhere I think in the world." pic.twitter.com/QhasliPWRC
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 11η Αυγούστου ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπαιρνε τον έλεγχο της επιβολής της τάξης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να την «καθαρίσει», παρότι οι επίσημες στατιστικές δείχνουν πως η εγκληματικότητα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.
Η απόφασή του να αναπτυχθούν στρατιωτικοί πυροδότησε νέες επικρίσεις για παρέκκλιση στον αυταρχισμό από πλευράς αντιπολιτευόμενων δημοκρατικών.
Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους ήδη κινητοποίησε τον Ιούνιο την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια, αψηφώντας την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας πως σκοπό είχε να αποκατασταθεί η τάξη στο Λος Άντζελες έπειτα από επεισόδια σε διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις-σκούπες ώστε να συλληφθούν μετανάστες από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE).
