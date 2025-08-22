Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ περιμένει τον Πούτιν στο Πεκίνο στις 31 Αυγούστου

Ο Ρώσος πρόεδρος θα επισκεφτεί το Πεκίνο - μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες - στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης - Εκεί θα βρεθεί και ο Ερντογάν