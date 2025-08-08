Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Με τον Πούτιν μίλησε ο Σι Τζινπίνγκ - Ικανοποίηση για την καλή επικοινωνία Μόσχας - Ουάσινγκτον
Με τον Πούτιν μίλησε ο Σι Τζινπίνγκ - Ικανοποίηση για την καλή επικοινωνία Μόσχας - Ουάσινγκτον
Ο Κινέζος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι το Πεκίνο είναι ικανοποιημένο που βλέπει ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον εργάζονται για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν την επαφή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους και προωθούν μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο Κινέζος πρόεδρος «τόνισε ότι τα περίπλοκα ζητήματα δεν έχουν απλές απαντήσεις» και προσθέτει ότι «η Κίνα πάντα θα στηρίζει την ειρήνη και την προώθηση των συνομιλιών», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, από την πλευρά του, ενημέρωσε τον Σι για όσα συζήτησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και για την κατάσταση στην Ουκρανία.
Σημειώνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης κορυφής και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ο χρόνος ούτε ο τόπος της συνάντησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν την επαφή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους και προωθούν μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο Κινέζος πρόεδρος «τόνισε ότι τα περίπλοκα ζητήματα δεν έχουν απλές απαντήσεις» και προσθέτει ότι «η Κίνα πάντα θα στηρίζει την ειρήνη και την προώθηση των συνομιλιών», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, από την πλευρά του, ενημέρωσε τον Σι για όσα συζήτησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και για την κατάσταση στην Ουκρανία.
Σημειώνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης κορυφής και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ο χρόνος ούτε ο τόπος της συνάντησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα