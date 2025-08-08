Με τον Πούτιν μίλησε ο Σι Τζινπίνγκ - Ικανοποίηση για την καλή επικοινωνία Μόσχας - Ουάσινγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Σι Τζινπίνγκ

Με τον Πούτιν μίλησε ο Σι Τζινπίνγκ - Ικανοποίηση για την καλή επικοινωνία Μόσχας - Ουάσινγκτον

Ο Κινέζος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του

Με τον Πούτιν μίλησε ο Σι Τζινπίνγκ - Ικανοποίηση για την καλή επικοινωνία Μόσχας - Ουάσινγκτον
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι το Πεκίνο είναι ικανοποιημένο που βλέπει ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον εργάζονται για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν την επαφή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους και προωθούν μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος «τόνισε ότι τα περίπλοκα ζητήματα δεν έχουν απλές απαντήσεις» και προσθέτει ότι «η Κίνα πάντα θα στηρίζει την ειρήνη και την προώθηση των συνομιλιών», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, από την πλευρά του, ενημέρωσε τον Σι για όσα συζήτησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης κορυφής και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ο χρόνος ούτε ο τόπος της συνάντησης.


Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης