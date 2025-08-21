Έτοιμος για περιπολία στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα βγω με την αστυνομία και τον στρατό
Έτοιμος για περιπολία στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα βγω με την αστυνομία και τον στρατό
Ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης, πως θα κάνει περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον απόψε μαζί με την αστυνομία και τον στρατό, αφού ανέπτυξε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα της χώρας την περασμένη εβδομάδα.
«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», είπε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax Τοντ Στάρνες.
Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως επίκεινται οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.
Ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας.
Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκαν χθες στρατεύματα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσιγκτον, την ώρα που διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους γιουχάιζαν.
«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», είπε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax Τοντ Στάρνες.
Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως επίκεινται οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.
Ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας.
Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκαν χθες στρατεύματα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσιγκτον, την ώρα που διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους γιουχάιζαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα