Τραγωδία στη Σικελία: Νεκρό 2χρονο αγοράκι σε φουσκωτή πισίνα σπιτιού
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τα μέλη της οικογένειας αλλά και από το πλήρωμα των διασωστών που έσπευσε στο σημείο, το παιδί δεν επανήλθε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/8) στη Σάντα Κρότσε Καμερίνα της Σικελίας, όταν ένα αγοράκι δύο ετών έχασε τη ζωή του σε φουσκωτή πισίνα.

Το παιδί, ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και κατάφερε να ανέβει τη μικρή σκάλα που οδηγούσε στην πισίνα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βεράντα της κατοικίας. Στη συνέχεια, γλίστρησε και έπεσε στο νερό, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο μικρός Ραφαέλε Σαλλέμι είχε μόλις γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του. Οι γονείς και οι παππούδες του, που διατηρούν ελαιουργείο στην περιοχή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού και έσπευσαν στην πισίνα, ήταν ήδη αργά.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τα μέλη της οικογένειας αλλά και από το πλήρωμα των διασωστών που έσπευσε στο σημείο, το παιδί δεν επανήλθε. Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούνται από τους καραμπινιέρους.

