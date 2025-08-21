Βίντεο: Κλεψιά on air στην Βραζιλία, ποδηλάτης άρπαξε κινητό ρεπόρτερ
Το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται να μιλήσει έξω από μια φυλακή στη Βραζιλία, όταν ένας ποδηλάτης την πλησιάζει και της αρπάζει το κινητό

Ρεπόρτερ βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν ποδηλάτης την έκλεψε μπροστά στην κάμερα.

Το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται να μιλήσει έξω από μια φυλακή στη Βραζιλία, όταν ένας ποδηλάτης την πλησιάζει και της αρπάζει το κινητό.

Η Μπεατρίς Κασάντεϊ ετοιμαζόταν να μιλήσει στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή Balanco Geral, ενώ βρισκόταν δίπλα στην πύλη φυλακής στο Σάο Πάολο.



Ο ποδηλάτης άρπαξε το κινητό και απομακρύνθηκε με ταχύτητα ενώ η ρεπόρτερ φαίνεται στο βίντεο σοκαρισμένη.

Η ρεπόρτερ πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την κλοπή. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και αργότερα επέστρεψε στη δουλειά της.

