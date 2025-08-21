Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βίντεο: Κλεψιά on air στην Βραζιλία, ποδηλάτης άρπαξε κινητό ρεπόρτερ
Βίντεο: Κλεψιά on air στην Βραζιλία, ποδηλάτης άρπαξε κινητό ρεπόρτερ
Το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται να μιλήσει έξω από μια φυλακή στη Βραζιλία, όταν ένας ποδηλάτης την πλησιάζει και της αρπάζει το κινητό
Ρεπόρτερ βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν ποδηλάτης την έκλεψε μπροστά στην κάμερα.
Το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται να μιλήσει έξω από μια φυλακή στη Βραζιλία, όταν ένας ποδηλάτης την πλησιάζει και της αρπάζει το κινητό.
Η Μπεατρίς Κασάντεϊ ετοιμαζόταν να μιλήσει στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή Balanco Geral, ενώ βρισκόταν δίπλα στην πύλη φυλακής στο Σάο Πάολο.
Ο ποδηλάτης άρπαξε το κινητό και απομακρύνθηκε με ταχύτητα ενώ η ρεπόρτερ φαίνεται στο βίντεο σοκαρισμένη.
Η ρεπόρτερ πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την κλοπή. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και αργότερα επέστρεψε στη δουλειά της.
Το βίντεο δείχνει τη δημοσιογράφο να ετοιμάζεται να μιλήσει έξω από μια φυλακή στη Βραζιλία, όταν ένας ποδηλάτης την πλησιάζει και της αρπάζει το κινητό.
Η Μπεατρίς Κασάντεϊ ετοιμαζόταν να μιλήσει στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή Balanco Geral, ενώ βρισκόταν δίπλα στην πύλη φυλακής στο Σάο Πάολο.
Ο ποδηλάτης άρπαξε το κινητό και απομακρύνθηκε με ταχύτητα ενώ η ρεπόρτερ φαίνεται στο βίντεο σοκαρισμένη.
Η ρεπόρτερ πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την κλοπή. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και αργότερα επέστρεψε στη δουλειά της.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα