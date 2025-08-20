Δεκατρείς συλλήψεις για τη δολοφονία δύο συνεργατών της δημάρχου της Πόλης του Μεξικού
Δεκατρείς συλλήψεις για τη δολοφονία δύο συνεργατών της δημάρχου της Πόλης του Μεξικού

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του στρατού

Δεκατρείς συλλήψεις για τη δολοφονία δύο συνεργατών της δημάρχου της Πόλης του Μεξικού
Δεκατρείς άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα με την κατηγορία ότι εμπλέκονται στη δολοφονία δύο στενών συνεργατών της δημάρχου του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, πριν από τρεις μήνες.

Η Χιμένα Γκουσμάν και ο Χοσέ Μουνιός, σύμβουλοι της Μπρουγάδα, δολοφονήθηκαν μέρα-μεσημέρι, στις 20 Μαΐου, σε μια λεωφόρο στα νότια προάστια της Πόλης του Μεξικού.

Χωρίς να αναφερθεί στα κίνητρα του εγκλήματος, η δήμαρχος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «τρία άτομα που συμμετείχαν ευθέως (…) και άλλα που ασχολήθηκαν με την υλική προετοιμασία» της επίθεσης.

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του στρατού.

Μετά τη διπλή ανθρωποκτονία, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο για μια «καλά σχεδιασμένη επίθεση» και ότι οι δράστες ήταν «έμπειροι» εκτελεστές.

Για την αμερικανική κυβέρνηση, το έγκλημα αυτό αποδεικνύει την τεράστια εξουσία που ασκούν στο Μεξικό τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Τον Ιούνιο του 2020 ο Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, ο νυν ομοσπονδιακός γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας και τότε αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, τραυματίστηκε όταν δέχτηκε επίθεση από καμιά τριανταριά πληρωμένους δολοφόνους του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.

