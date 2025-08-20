Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Δεκατρείς συλλήψεις για τη δολοφονία δύο συνεργατών της δημάρχου της Πόλης του Μεξικού
Δεκατρείς συλλήψεις για τη δολοφονία δύο συνεργατών της δημάρχου της Πόλης του Μεξικού
Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του στρατού
Δεκατρείς άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα με την κατηγορία ότι εμπλέκονται στη δολοφονία δύο στενών συνεργατών της δημάρχου του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, πριν από τρεις μήνες.
Η Χιμένα Γκουσμάν και ο Χοσέ Μουνιός, σύμβουλοι της Μπρουγάδα, δολοφονήθηκαν μέρα-μεσημέρι, στις 20 Μαΐου, σε μια λεωφόρο στα νότια προάστια της Πόλης του Μεξικού.
Χωρίς να αναφερθεί στα κίνητρα του εγκλήματος, η δήμαρχος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «τρία άτομα που συμμετείχαν ευθέως (…) και άλλα που ασχολήθηκαν με την υλική προετοιμασία» της επίθεσης.
Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του στρατού.
Μετά τη διπλή ανθρωποκτονία, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο για μια «καλά σχεδιασμένη επίθεση» και ότι οι δράστες ήταν «έμπειροι» εκτελεστές.
Για την αμερικανική κυβέρνηση, το έγκλημα αυτό αποδεικνύει την τεράστια εξουσία που ασκούν στο Μεξικό τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Τον Ιούνιο του 2020 ο Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, ο νυν ομοσπονδιακός γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας και τότε αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, τραυματίστηκε όταν δέχτηκε επίθεση από καμιά τριανταριά πληρωμένους δολοφόνους του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
Η Χιμένα Γκουσμάν και ο Χοσέ Μουνιός, σύμβουλοι της Μπρουγάδα, δολοφονήθηκαν μέρα-μεσημέρι, στις 20 Μαΐου, σε μια λεωφόρο στα νότια προάστια της Πόλης του Μεξικού.
Χωρίς να αναφερθεί στα κίνητρα του εγκλήματος, η δήμαρχος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «τρία άτομα που συμμετείχαν ευθέως (…) και άλλα που ασχολήθηκαν με την υλική προετοιμασία» της επίθεσης.
Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των τοπικών αρχών, της ομοσπονδιακής αστυνομίας και του στρατού.
Μετά τη διπλή ανθρωποκτονία, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο για μια «καλά σχεδιασμένη επίθεση» και ότι οι δράστες ήταν «έμπειροι» εκτελεστές.
Για την αμερικανική κυβέρνηση, το έγκλημα αυτό αποδεικνύει την τεράστια εξουσία που ασκούν στο Μεξικό τα καρτέλ των ναρκωτικών.
Τον Ιούνιο του 2020 ο Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, ο νυν ομοσπονδιακός γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας και τότε αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, τραυματίστηκε όταν δέχτηκε επίθεση από καμιά τριανταριά πληρωμένους δολοφόνους του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα