Μυστήριο με τα τέσσερα πτώματα που εντοπίστηκαν στον Σηκουάνα μέσα σε μια ημέρα – Ανακρίνεται ένας ύποπτος
Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει μόνο ένα από τα θύματα, έναν 40χρονο άνδρα που ζούσε στην περιοχή – Τα άλλα τρία ήταν μέσα στα νερά για ημέρες
Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε την Τετάρτη και ανακρίνει για φόνο έναν άνδρα, μετά την ανακάλυψη τεσσάρων πτωμάτων στον Σηκουάνα την περασμένη εβδομάδα.
Ο ύποπτος κρατείται στο Παρίσι, αναφέρει το BBC. Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον ίδιο ή τον αριθμό των δολοφονιών για τις οποίες ανακρίνεται.
Το πρώτο πτώμα εντοπίστηκε στις 13 Αυγούστου από περαστικό κοντά σε γέφυρα στο Σουαζί-λε-Ρουά, νοτιοανατολικό προάστιο του Παρισιού. Aργότερα την ίδια μέρα, η αστυνομία που ερευνούσε την περιοχή ανακάλυψε σε μικρή απόσταση άλλα τρία πτώματα βυθισμένα στο νερό.
Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο πτώμα βρισκόταν στο νερό για μικρό χρονικό διάστημα. Επρόκειτο για έναν 40χρονο άνδρα κάτοικο της περιοχής. Τα άλλα τρία πτώματα βρέθηκαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και είναι πιθανόν ότι βρίσκονταν στο ποτάμι για μέρες.
Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ένα από τα θύματα είχε στραγγαλιστεί και ένα άλλο είχε σοβαρά τραύματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα θύματα μεταξύ τους. Είναι πιθανόν να τα έριξαν στο ποτάμι σε διαφορετικά σημεία και να παρασύρθηκαν από το ρεύμα μέχρι τη γέφυρα.
