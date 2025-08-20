Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Περίπου 250 εκατ. ευρώ κέρδισε Γάλλος υπερτυχερός στο EuroMillions
Είναι το υψηλότερο ποσό που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιχνίδι στη χώρα
Το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το EuroMillions κληρώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε τυχερό ή τυχερή στη Γαλλία, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιχνίδι στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.
Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021. Προηγούμενα τζακπότ 250 εκατομμυρίων ευρώ του Euro Millions είχαν κληρωθεί φέτος σε τυχερούς στην Αυστρία και την Ιρλανδία.
Τα κέρδη που μοιράζει το EuroMillions έφτασαν και πάλι τα 250 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό που μοιράζει το παιχνίδι αυτό, καθώς κανένας παίκτης δεν είχε βρει τους πέντε τυχερούς αριθμούς και τα δύο αστέρια της κλήρωσης της 15ης Αυγούστου που γινόταν για 234 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τυχερός ή η τυχερή, που είχε τους αριθμούς 24-31-34-41-43 και τα αστέρια 6 και 8 που κερδίζουν το ποσό ρεκόρ που μοιράζει ο FDJ και οι ευρωπαίοι εταίροι του, έχει στη διάθεσή του/της 60 ημέρες από την ημέρα της κλήρωσης για να εμφανιστεί με το τυχερό δελτίο.
Στον ιστότοπο του ο FDJ United υπενθυμίζει ότι αν δεν παρουσιαστεί αυτός ή αυτή που κέρδισε το τζακπότ, το ποσό αυτό θα τεθεί ξανά σε κλήρωση για τέσσερις διαδοχικές φορές προτού αναδιανεμηθεί αυτομάτως στον/στην ή στους δεύτερους τυχερούς της 5ης κλήρωσης.
