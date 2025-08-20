Ο Τραμπ έδωσε εντολή να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν το σκαρφαλώνουν - Δείτε βίντεο
Ντόναλντ Τραμπ Τείχος Μεξικού Παράνομοι μετανάστες

Ο Τραμπ έδωσε εντολή να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν το σκαρφαλώνουν - Δείτε βίντεο

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «τα πιο ασφαλή σύνορα που είχαμε ποτέ στην ιστορία αυτού του έθνους» δήλωσε σήμερα η Κρίστι Νόεμ, η οποία μετέβη στο Νέο Μεξικό για να επιβλέψει την πρόοδο των εργασιών

Ο Τραμπ έδωσε εντολή να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν το σκαρφαλώνουν - Δείτε βίντεο
Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού βάφεται μαύρο σε μια προσπάθεια να γίνει πιο δύσκολο για τους μετανάστες να το σκαρφαλώσουν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά από το τείχος, στη περιοχή Σάντα Τερέσα του Νέου Μεξικού, η Νόεμ διευκρίνισε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν «κατόπιν αιτήματος» του Ντόναλντ Τραμπ. «Όταν μια επιφάνεια βάφεται μαύρη, συγκεντρώνει ακόμα περισσότερη θερμότητα, και είναι πιο δύσκολο για κάποιον να αναρριχηθεί πάνω της», επισήμανε, σύμφωνα με το Newsweek.

Η κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού υπήρξε κεντρική προεκλογική δέσμευση του Τραμπ το 2016. Παρόλο που ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέστειλε μεγάλο μέρος του έργου επί της θητείας του, ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα της χώρας με το που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, αποκτώντας έτσι διευρυμένες αρμοδιότητες για την κατασκευή του τείχους και την εφαρμογή μέτρων μετανάστευσης.



Το «μεγάλο και ωραίο οικονομικό νομοσχέδιο» του Τραμπ που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο, προβλέπει τη διάθεση 46 επιπλέον δισ. δολαρίων για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Νόεμ την Τρίτη επέβλεψε το βάψιμο τμήματος ατσάλινων κιγκλιδωμάτων ύψους 9 μέτρων στη Σάντα Τερέσα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «τα πιο ασφαλή σύνορα που είχαμε ποτέ στην ιστορία αυτού του έθνους».

Η ίδια επικαλέστηκε μείωση των διελεύσεων, με την αμερικανική συνοριοφυλακή να αναφέρει κατά μέσο όρο 41 συλλήψεις ημερησίως στα σύνορα, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις 2.300 ημερήσιες συλλήψεις το 2023.

Πρόσθεσε επίσης ότι το τείχος αποτελεί μια ακόμη γραμμή άμυνας, καθώς θέτει ένα δύσκολο εμπόδιο για τους μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Είναι ψηλό, γεγονός που το καθιστά πολύ δύσκολο να σκαρφαλωθεί, σχεδόν αδύνατο. Εκτείνεται επίσης πολύ βαθιά στο έδαφος, καθιστώντας πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το σκάψιμο από κάτω. Και σήμερα, θα το βάψουμε και μαύρο», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αυτό θα αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο τους παράνομους μετανάστες.

Η Νοέμ συμπλήρωσε ότι σταδιακά προστίθενται και άλλα αποτρεπτικά μέσα όπως κάμερες, αισθητήρες και νέα τεχνολογία.

Οι σημερινές ανακοινώσεις σηματοδοτούν επιστροφή στο αρχικό σχέδιο του Τραμπ για το συνοριακό τείχος. Τμήματα του τείχους είχαν αρχίσει να βάφονται μαύρα στο Καλέξικο της Καλιφόρνιας κατά την πρώτη του θητεία, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ταχύτητα της κατασκευής.


