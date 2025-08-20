Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν το σκαρφαλώνουν - Δείτε βίντεο
Οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «τα πιο ασφαλή σύνορα που είχαμε ποτέ στην ιστορία αυτού του έθνους» δήλωσε σήμερα η Κρίστι Νόεμ, η οποία μετέβη στο Νέο Μεξικό για να επιβλέψει την πρόοδο των εργασιών
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά από το τείχος, στη περιοχή Σάντα Τερέσα του Νέου Μεξικού, η Νόεμ διευκρίνισε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν «κατόπιν αιτήματος» του Ντόναλντ Τραμπ. «Όταν μια επιφάνεια βάφεται μαύρη, συγκεντρώνει ακόμα περισσότερη θερμότητα, και είναι πιο δύσκολο για κάποιον να αναρριχηθεί πάνω της», επισήμανε, σύμφωνα με το Newsweek.
Η κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού υπήρξε κεντρική προεκλογική δέσμευση του Τραμπ το 2016. Παρόλο που ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέστειλε μεγάλο μέρος του έργου επί της θητείας του, ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα της χώρας με το που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, αποκτώντας έτσι διευρυμένες αρμοδιότητες για την κατασκευή του τείχους και την εφαρμογή μέτρων μετανάστευσης.
Homeland Security Secretary Kristi Noem said the entire southern border wall will be painted black, so it will get hot in the sun and "make it even harder for people to climb."— ABC News (@ABC) August 19, 2025
"That is specifically at the request of the president." https://t.co/fDAt90dmk6 pic.twitter.com/rZZZhZ3SVx
Το «μεγάλο και ωραίο οικονομικό νομοσχέδιο» του Τραμπ που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο, προβλέπει τη διάθεση 46 επιπλέον δισ. δολαρίων για την ολοκλήρωση του έργου.
Η Νόεμ την Τρίτη επέβλεψε το βάψιμο τμήματος ατσάλινων κιγκλιδωμάτων ύψους 9 μέτρων στη Σάντα Τερέσα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «τα πιο ασφαλή σύνορα που είχαμε ποτέ στην ιστορία αυτού του έθνους».
Η ίδια επικαλέστηκε μείωση των διελεύσεων, με την αμερικανική συνοριοφυλακή να αναφέρει κατά μέσο όρο 41 συλλήψεις ημερησίως στα σύνορα, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις 2.300 ημερήσιες συλλήψεις το 2023.
Πρόσθεσε επίσης ότι το τείχος αποτελεί μια ακόμη γραμμή άμυνας, καθώς θέτει ένα δύσκολο εμπόδιο για τους μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
🇺🇸 DHS SECRETARY NOEM: ENTIRE SOUTHERN BORDER WALL TO BE PAINTED BLACK TO DETER CLIMBING— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2025
Homeland Security Secretary Kristi Noem announced Tuesday that the entire U.S.-Mexico border wall will be painted black to make it hotter and discourage illegal crossings, crediting Trump… https://t.co/LjXiAAdRgc pic.twitter.com/G4B2w7ZsoQ
«Είναι ψηλό, γεγονός που το καθιστά πολύ δύσκολο να σκαρφαλωθεί, σχεδόν αδύνατο. Εκτείνεται επίσης πολύ βαθιά στο έδαφος, καθιστώντας πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το σκάψιμο από κάτω. Και σήμερα, θα το βάψουμε και μαύρο», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αυτό θα αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο τους παράνομους μετανάστες.
Οι σημερινές ανακοινώσεις σηματοδοτούν επιστροφή στο αρχικό σχέδιο του Τραμπ για το συνοριακό τείχος. Τμήματα του τείχους είχαν αρχίσει να βάφονται μαύρα στο Καλέξικο της Καλιφόρνιας κατά την πρώτη του θητεία, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ταχύτητα της κατασκευής.
