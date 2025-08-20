Ο Τραμπ έδωσε εντολή να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν το σκαρφαλώνουν - Δείτε βίντεο

Η Νοέμ συμπλήρωσε ότι σταδιακά προστίθενται και άλλα αποτρεπτικά μέσα όπως κάμερες, αισθητήρες και νέα τεχνολογία.Οι σημερινές ανακοινώσεις σηματοδοτούν επιστροφή στο αρχικό σχέδιο του Τραμπ για το συνοριακό τείχος. Τμήματα του τείχους είχαν αρχίσει να βάφονται μαύρα στο Καλέξικο της Καλιφόρνιας κατά την πρώτη του θητεία, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ταχύτητα της κατασκευής.