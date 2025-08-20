Κίνα: 19χρονος πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!

40.000 ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος

Το επόμενο βήμα της περιπέτειας του 19χρονου αφορούσε τον εκβιασμό που έκαναν τα άτομα που τον κρατούσαν για να τον αφήσουν ελεύθερο.H οικογένειά του χρειάστηκε να πληρώσει 40.000 ευρώ για αφεθεί ελεύθερος ο νεαρός Κινέζος και να επιστρέψει στο σπίτι του τον Ιούνιο, μετά από τέσσερις μήνες αιχμαλωσίας.Εν τω μεταξύ, η 17χρονη συνελήφθη κατά την επιστροφή της στην Κίνα, μετά από 10 ημέρες παραμονής στην Ταϊλάνδη και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη.Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες, ελπίζει ότι στην 17χρονη θα επιβληθεί η μέγιστη ποινή για την προδοσία της.