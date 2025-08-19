Νεκρή 62χρονη στη Σαρδηνία - Δεύτερο θύμα από αλλαντίαση
Νεκρή 62χρονη στη Σαρδηνία - Δεύτερο θύμα από αλλαντίαση
Είχε καταναλώσει πιάτα με γουακαμόλε σε πανηγύρι, στο τέλος Ιουλίου, στο Μονσεράτο, στη μητροπολιτική περιοχή του Κάλιαρι
Η Βαλέρια Σολάι, 62 ετών, είναι το δεύτερο θύμα από αλλαντίαση στη Σαρδηνία καθώς άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μονσεράτο. Εδώ και εβδομάδες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αφού είχε καταναλώσει πιάτα με γουακαμόλε σε πανηγύρι, στο τέλος Ιουλίου, στο Μονσεράτο, στη μητροπολιτική περιοχή του Κάλιαρι.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, στις 8 Αυγούστου είχε καταλήξει η 36χρονη Ρομπέρτα Πιτζάλι, επίσης από αλλαντίαση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μονσεράτο παραμένει νοσηλευόμενη μια 14χρονη, ενώ τέσσερις άλλοι ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Brotzu του Κάλιαρι. Ένα παιδί 11 ετών είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο Gemelli της Ρώμης. Οι γιατροί της παιδιατρικής εντατικής δηλώνουν ότι η κατάστασή του βελτιώνεται, αλλά η ανάρρωση θα είναι μακρά.
Η νεκροψία που διενεργήθηκε στη Ρομπέρτα Πιτζάλι, η οποία πέθανε στο νοσοκομείο Businco του Κάλιαρι, επιβεβαίωσε τον θάνατο από αλλαντίαση.
Η Σολάι εργαζόταν ως μαγείρισσα στο δημοτικό και νηπιαγωγείο «Monumento ai caduti». Είχε μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο μετά τα πρώτα συμπτώματα. Αν και η κατάστασή της αρχικά φαινόταν σταθερή, ακολούθησε επιδείνωση που οδήγησε στον θάνατό της.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, στις 8 Αυγούστου είχε καταλήξει η 36χρονη Ρομπέρτα Πιτζάλι, επίσης από αλλαντίαση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μονσεράτο παραμένει νοσηλευόμενη μια 14χρονη, ενώ τέσσερις άλλοι ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Brotzu του Κάλιαρι. Ένα παιδί 11 ετών είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο Gemelli της Ρώμης. Οι γιατροί της παιδιατρικής εντατικής δηλώνουν ότι η κατάστασή του βελτιώνεται, αλλά η ανάρρωση θα είναι μακρά.
Η νεκροψία που διενεργήθηκε στη Ρομπέρτα Πιτζάλι, η οποία πέθανε στο νοσοκομείο Businco του Κάλιαρι, επιβεβαίωσε τον θάνατο από αλλαντίαση.
Η Σολάι εργαζόταν ως μαγείρισσα στο δημοτικό και νηπιαγωγείο «Monumento ai caduti». Είχε μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο μετά τα πρώτα συμπτώματα. Αν και η κατάστασή της αρχικά φαινόταν σταθερή, ακολούθησε επιδείνωση που οδήγησε στον θάνατό της.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα