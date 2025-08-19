Η πρώτη ανάρτηση Τραμπ για τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο: Μιλήσαμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, τηλεφώνησα στον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την έναρξη διαδικασιών για μια απευθείας συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη δική του συμμετοχή, μετά από σειρά επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες -τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση, που κατέληξε σε περαιτέρω συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη δυνατότητα επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.





Μετά το τέλος των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ξεκίνησε, όπως είπε, τις διευθετήσεις για μια απευθείας συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τοποθεσία που αναμένεται να καθοριστεί. «Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, με τους δύο προέδρους και εμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η προοπτική αυτής της τριμερούς αποτελεί ένα «πολύ καλό και πρώιμο βήμα» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έχουν αναλάβει τον συντονισμό με τη Ρωσία και την Ουκρανία, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την έναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας ειρήνευσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες ηγέτες και υπογράμμισε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για το μέλλον των συνομιλιών.



Από την πλευρά της Ρωσίας, σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως οι Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν την ιδέα αναβάθμισης του επιπέδου των Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων στις διαπραγματεύσεις.



Ρωσικά πρακτορεία μετέδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την τηλεφωνική επικοινωνία, σημειώνοντας ότι διήρκεσε 40 λεπτά, ενώ ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των απευθείας συνομιλιών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές αντιπροσωπείες, επικαλούμενο σύμβουλο του Κρεμλίνου.

Το πρακτορείο TASS ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή επαφή τους για την ουκρανική κρίση και άλλα επείγοντα ζητήματα, επίσης επικαλούμενο σύμβουλο του Κρεμλίνου.



