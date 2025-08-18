Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η τριμερής στο επίκεντρο του διαλόγου του Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Μακρόν και Στάρμερ συνομιλούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας φρικτός πόλεμος», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.Ευχαρίστησε τον Τραμπ και είπε ότι «έσπασε το αδιέξοδο».Κάθε παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του, λέει η φον ντερ Λάιεν«Βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε μαζί σας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, για να σταματήσει η αιματοχυσία.»«Κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του.»Ο Μερτς τόνισε από την πλευρά του ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη», αλλά τονίζει την ανάγκη για εκεχειρία το συντομότερο δυνατό.«Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνάντηση,» είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ. Προσέθεσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πως η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.Κάλεσε μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να συμφωνήσει με τον Τραμπ να παίρνει τον λόγο και να απαντά:«Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και αν μπορούμε να το καταφέρουμε.» Σημείωσε πάντως ότι οι έξι πόλεμοι (σ.σ.που ισχυρίζεται πως έλυσε στο παρελθόν), τερματίστηκαν χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ύστερα από 3 χρόνια, κατά τα οποία η Ρωσία δεν έδειχνε καμία πρόθεση συνεννόησης, κάτι έχει αλλάξει, χάρη στον Τραμπ, αλλά και στη γενναιότητα των Ουκρανών στο μέτωπο.Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί.Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας αφορούν «τη συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Μακρόν.Επανέλαβε τα λόγια του Μερτς, λέγοντας ότι μια εκεχειρία είναι «αναγκαιότητα» και τόνισε πως όλοι οι ηγέτες στηρίζουν αυτή την ιδέα.Σημείωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν: Ισχυρό ουκρανικό στρατό, για «χρόνια και δεκαετίες στο μέλλον», καθώς και δέσμευση όλων όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι να οικοδομήσουν σταθερή ασφάλεια.Ο Στάρμερ δήλωσε ότι πιστεύει πως μπορεί να σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.Προσέθεσε ότι μια τριμερής συνάντηση (με Τραμπ και Πούτιν) αποτελεί «λογικό επόμενο βήμα».Με μια τέτοια συνάντηση και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, αυτό θα ήταν, όπως είπε, «ιστορικό βήμα προς τα εμπρός».Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε πως: «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα γύρω από αυτό το τραπέζι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό — με την έννοια ότι είναι η Ομάδα Ευρώπη και η Ομάδα Ηνωμένες Πολιτείες που βοηθούν την Ουκρανία.»Ο Στουμπ υπενθύμισε ότι η Φινλανδία έχει μακρύ σύνορο με τη Ρωσία και είχε τη δική της εμπειρία με τη χώρα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.«Αν κοιτάξω τη θετική πλευρά της σημερινής κατάστασης, εμείς βρήκαμε λύση το 1944, και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύση και το 2025 — για να τελειώσει ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να πετύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.», είπε.